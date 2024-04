Bouveng amasse trois points et la Suède bat le Japon 6-2

(Utica) Josefin Bouveng a amassé deux buts et une aide pour guider la Suède vers une victoire de 6-2 aux dépens du Japon, dimanche, au Championnat mondial de hockey féminin.

La Presse Canadienne

La Suède est restée invaincue dans le Groupe B depuis le début du tournoi et elle s’est assurée d’une place dans la ronde éliminatoire.

Les Suédoises mènent le groupe avec neuf points. L’Allemagne, qui n’était pas en action dimanche, occupe le deuxième rang avec six points.

La Suède et l’Allemagne doivent croiser le fer lundi.

Sara Hjalmarsson a récolté un but et une mention d’assistance pour les vainqueures. Ebba Hedqvist, Hilda Svensson et Thea Johansson ont aussi touché la cible alors qu’Emma Soderberg a réalisé 16 arrêts.

Hara Toko et Makoto Ito ont répliqué pour les Japonaises, en deuxième période.

Riko Kawaguchi a repoussé 37 rondelles pour le Japon, qui a été éliminé en vue de la ronde éliminatoire.

Dans un autre match du groupe B, Frederikke Foss et Nicolne Jensen ont touché la cible en tirs de barrage et la gardienne Emma-Sofie Nordstrom a bloqué les trois tirs auxquels elle a fait face et le Danemark a défait la Chine 2-1.

Le Danemark (0-1-0-2) a pris une avance de 1-0 avec 92 secondes à écouler à la deuxième période grâce au premier but du tournoi d’Amanda Refsgaard.

La Chine (0-1-1-1) a égalé la marque avec 1 : 51 à jouer au troisième vingt sur un but de Minghui Kong.