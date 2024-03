Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 30 mars dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Le Québécois Alexis Lafrenière a marqué trois buts et ajouté deux aides et les Rangers de New York ont signé une 50e victoire cette saison en défaisant les Coyotes de l’Arizona 8-5, samedi. C’était un premier tour du chapeau pour Lafrenière dans la Ligue nationale de hockey. Il n’avait jamais récolté plus de trois points au cours d’une partie auparavant. Jonathan Quick a repoussé 27 rondelles pour devenir le gardien américain le plus victorieux dans l’histoire du circuit. Il a devancé Ryan Miller avec son 392e gain. Artemi Panarin a touché la cible dans une cage déserte et a préparé trois buts des siens. Avec une égalité de 3-3 au tableau en troisième période, Chris Kreider, Zac Jones et Barclay Goodrow ont tous marqué dans un intervalle de quatre minutes pour donner l’avance aux Rangers, installés au premier rang du classement général de la LNH avec 104 points. Matias Maccelli, Clayton Keller, Nick Bjugstad, Lawson Crouse et Logan Cooley ont inscrit les buts des Coyotes. Keller a récolté au moins un point à ses huit dernières rencontres. Karel Vejmelka a bloqué 24 tirs. Jack Thompson, Associated Press

Auston Matthews marque son 60e but, les Maple Leafs défont les Sabres PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Auston Matthews a marqué son 60e but de la saison, Ilya Samsonov a repoussé 34 rondelles et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-0, samedi. Matthews est ainsi devenu le premier joueur en 30 ans à réussir deux saisons de 60 filets en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Seulement huit autres joueurs ont réussi cet exploit, le dernier étant Pavel Bure, avec les Canucks de Vancouver, en 1992-93 et 1993-94. Samsonov a pour sa part réussi son troisième blanchissage de la saison et son 13e en carrière. Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, a ouvert la marque à l’occasion de son 1100e match dans la LNH. Nicholas Robertson a été l’autre buteur. Les visiteurs ont ainsi renforcé leur emprise sur le troisième rang de la section Atlantique. Ukko-Pekka Luukkonen a effectué 19 arrêts pour les Sabres, qui tentent de participer aux séries éliminatoires pour une première fois en 13 saisons. John Wawrow, Associated Press

Steven Stamkos dépasse Maurice Richard, le Lightning défait les Islanders 4-1 PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Steven Stamkos a atteint le plateau des 30 buts pour la neuvième fois de sa carrière et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Islanders de New York 4-1, samedi. Stamkos a fait dévier un tir d’Emil Lilleberg après 21 secondes de jeu en troisième période. Son 545e but lui a permis de devancer Maurice Richard au 32e rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Anthony Cirelli a marqué deux buts et a ajouté une aide. Darren Raddysh a également fait bouger les cordages pour le Lightning, qui a récolté au moins un point à ses neuf dernières parties. La formation de la Floride montre une fiche de 8-0-1 au cours de cette séquence. Andrei Vasilevskiy a effectué 27 arrêts. Le Lightning a par ailleurs vaincu les Islanders cinq fois de suite devant ses partisans. Kyle Palmieri a marqué et Semyon Varlamov a repoussé 36 rondelles pour les Islanders, qui affichent un dossier de 2-7-1 à leurs 10 dernières rencontres. Ils tirent de l’arrière par cinq points sur les Capitals de Washington et la troisième position dans la section métropolitaine. John Kreiser, Associated Press

Connor McDavid marque 2 buts, les Oilers l’emportent 6-1 contre les Ducks PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Connor McDavid a marqué deux buts et a ajouté une aide pour prendre le premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Ducks d’Anaheim 6-1, samedi. McDavid a du même coup prolongé sa séquence à sept matchs avec au moins un point. Il devance Nikita Kucherov par un point, alors que le Lightning de Tampa Bay doit affronter les Islanders de New York en soirée. Mattias Ekholm a totalisé un but et deux aides pour les Oilers, qui ont remporté un troisième match de suite. Adam Henrique, Warren Foegele et Zach Hyman ont aussi touché la cible. La formation de l’Alberta montre un dossier de 16-2-2 à ses 20 dernières rencontres devant ses partisans. Alex Killorn a fait scintiller la lumière rouge pour les Ducks, qui ont perdu quatre parties d’affilée et 10 de leurs 11 dernières. Killorn a mis fin aux espoirs de blanchissage de Calvin Pickard avec 4 : 18 à jouer en troisième période. Le gardien a repoussé 21 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, John Gibson a effectué 31 arrêts. Les Oilers ont par ailleurs annoncé qu’ils ont octroyé une prolongation de contrat d’une saison à deux volets au Québécois Olivier Rodrigue. Le gardien de 23 ans affiche un dossier de 17-10-4 et un taux d’efficacité de ,915 en 32 parties avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine. Shane Jones, La Presse Canadienne

Reinhart marque le but gagnant et les Panthers gagnent 3-2 en tirs de barrage PHOTO JIM RASSOL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage, Aleksander Barkov a marqué deux fois en temps réglementaire et les Panthers de la Floride ont défait les Red Wings de Detroit 3-2, samedi. Sergei Bobrovsky a repoussé 20 lancers pour les Panthers, qui avaient perdu six de leurs sept dernières parties. L’attaquant des Red Wings Dylan Larkin, qui a quitté la rencontre après seulement 28 secondes après avoir reçu un tir à l’intérieur du genou, est revenu dans le match et a inscrit le but égalisateur dans la dernière minute de jeu en troisième période. Robby Fabbri a aussi touché la cible pour les Red Wings. Barkov a marqué ses deux filets au troisième vingt. Alex Lyon a stoppé 36 rondelles pour les Red Wings. Les Red Wings, qui ont remporté six matchs de suite en février pour se hisser en bonne posture pour les séries, ont perdu 12 de leurs 15 matchs suivants depuis. L’équipe tente de participer au bal printanier pour la première fois depuis la campagne 2015-16. Colby Guy, Associated Press

But de Marchessault en prolongation dans un gain de 2-1 des Golden Knights PHOTO MATT KROHN, USA TODAY SPORTS Le Québécois Jonathan Marchessault a marqué dans un filet désert à 3 : 30 de jeu en prolongation et les Golden Knights de Vegas ont battu le Wild du Minnesota 2-1, samedi. Le Wild, dans une course désespérée pour une place en séries, a retiré le gardien Filip Gustavsson en faveur d’un quatrième joueur, avec environ trois minutes à jouer lors de la période supplémentaire. Les Golden Knights ont toutefois repris le contrôle de la rondelle et Marchessault a dirigé la rondelle de sa zone, jusque dans le filet adverse pour inscrire son 40e but de la saison. Une règle stipule qu’une équipe qui retire son gardien en prolongation et perd le match se voit retirer son point pour sa défaite. Les Golden Knights ont donc obtenu deux points, et le Wild aucun. Michael Amadio a aussi touché la cible dans la victoire. Logan Thompson a bloqué 32 tirs. Kirill Kaprizov a marqué le but du Wild. Gustavsson a réalisé 29 arrêts. En fin de deuxième période, Jack Eichel a reçu une pénalité majeure de cinq minutes et une expulsion de partie pour avoir dardé Kaprizov. Kaprizov a trouvé le fond du filet lors de l’avantage numérique qui a suivi. Patrick Donnelly, Associated Press

L’Avalanche gagne 7-4 contre les Predators et se qualifie pour les séries PHOTO ANDREW WEVERS, USA TODAY SPORTS Nathan MacKinnon a inscrit deux buts et deux aides et l’Avalanche du Colorado a battu les Predators de Nashville 7-4, samedi, pour obtenir son billet pour les séries éliminatoires. Yakov Trenin a marqué le but de la victoire contre son ancienne équipe. Cale Makar a touché la cible et a ajouté deux mentions d’aide, puis Jonathan Drouin a obtenu un but et une aide. Casey Mittelstadt et Artturi Lehkonen ont aussi trouvé le fond du filet. Alexandar Georgiev a alloué quatre buts sur 13 lancers et a cédé sa place à Justus Annunen dans la première minute de jeu de la deuxième période. Annunen a repoussé 22 tirs pour signer la victoire. Cole Smith, Mark Jankowski, Dante Fabbro et Gustav Nyquist ont inscrit les filets des Predators. Kevin Lankinen a réalisé 35 arrêts. C’était la première victoire de l’Avalanche en trois duels contre les Predators cette saison. L’Avalanche a marqué trois de ses sept filets en avantage numérique. L’Avalanche a atteint les 100 points pour une troisième saison consécutive cette saison avec cette victoire, une première dans l’histoire du club. Makar a marqué avec 1 : 35 à jouer au deuxième vingt pour égaler le score à 4-4. Moins d’une minute plus tard, Trenin a inscrit le but de la victoire. MacKinnon a marqué en début de troisième engagement et a ajouté au score dans un filet désert avec 3 : 50 à disputer. Dennis Georgatos, Associated Press

Une 5e victoire de suite pour les Sénateurs, qui défont les Jets 3-2 PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Brady Tkachuk a marqué le but gagnant en avantage numérique et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Jets de Winnipeg 3-2, samedi. Ridly Greig et Boris Katchouk ont également touché la cible pour la formation de la capitale canadienne, tandis que Mark Scheifele et Nikolaj Ehlers ont répliqué pour les Jets. Joonas Korpisalo a effectué 28 arrêts et les Sénateurs ont prolongé leur série à cinq victoires. Connor Hellebuyck a repoussé 24 rondelles à son 500e match avec les Jets. Ces derniers jouaient à guichets fermés devant 15 225 partisans pour un quatrième match de suite au Canada Life Centre. Ils ont malgré tout subi une sixième défaite d’affilée. C’était le troisième de cinq parties consécutives à domicile pour les Jets. L’attaquant Gabe Vilardi effectuait un retour au jeu pour les favoris locaux après avoir raté 15 matchs en raison d’un problème avec sa rate. Jim Bender, La Presse Canadienne

Les Bruins l’emportent 3-2 en fusillade contre les Capitals PHOTO HANNAH FOSLIEN, USA TODAY SPORTS Hampus Lindholm a marqué un but, en a empêché un autre à l’autre bout de la patinoire, et les Bruins de Boston ont vaincu les Capitals de Washington en fusillade, samedi, dans un aperçu d’un potentiel affrontement de première ronde en séries éliminatoires. Kevin Shattenkirk a inscrit le filet qui a fait la différence en tirs de barrage, John Beecher a aussi touché la cible en temps réglementaire et Jeremy Swayman a effectué 18 arrêts pour les Bruins, qui disputaient un premier match depuis qu’ils ont obtenu leur billet pour les séries. Après avoir écoulé quatre minutes en infériorité numérique lors de la période supplémentaire, les Bruins sont repassés devant les Panthers de la Floride au sommet de la section Atlantique. Les Capitals sont pour leur part au cœur d’une lutte avec les Red Wings de Detroit et les Flyers de Philadelphie pour une place en séries. John Carlson a fait bouger les cordages à son 1000e match en carrière et Michael Sgarbossa a été l’autre buteur des favoris locaux. Charlie Lindgren a bloqué 27 rondelles. Stephen Whyno, Associated Press

Connor Bedard et les Blackhawks défont les Flyers 5-1 PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Connor Bedard a récolté une aide pour rester au sommet des pointeurs des recrues cette saison dans une victoire de 5-1 des Blackhawks de Chicago contre les Flyers de Philadelphie, samedi. Philipp Kurashev, Joey Anderson et Lukas Reichel ont tous totalisé un but et une aide dans la victoire. Nick Foligno et MacKenzie Entwistle ont également fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui étaient à l’avant-dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey avant ce match. Arvid Soderblom a bloqué 30 tirs. Tyson Foerster a répliqué pour les Flyers et Samuel Ersson a effectué 19 arrêts, qui ont subi une quatrième défaite de suite. Cette saison devait s’inscrire dans le processus de reconstruction pour les Flyers, mais sous la férule de l’entraîneur-chef John Tortorella, ils ont créé la surprise et pourraient participer aux éliminatoires. Avant les matchs de samedi, ils étaient installés au dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est. Aaron Bracy, Associated Press

Les Blue Jackets l’emportent 4-3 en fusillade contre les Penguins PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Alexandre Texier et Damon Severson ont marqué en fusillade et les Blue Jackets ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 4-3, jeudi, pour mettre un terme à une série de six défaites. Kirill Marchenko et Zach Werenski ont permis aux favoris locaux de venir de l’arrière et de forcer la tenue d’une période supplémentaire avec des buts en troisième période. Mathieu Olivier a aussi enfilé l’aiguille et Elvis Merzlikins a signé une performance de 30 arrêts. Drew O’Connor, Bryan Rust et Rickard Rakell ont été les buteurs des Penguins. Alex Nedeljkovic a bloqué 35 rondelles pour la formation de la Pennsylvanie, qui avait gagné un premier de deux matchs consécutifs contre ses rivaux de l’Ohio 3-2, jeudi. Rust a récolté au moins un point dans un quatrième match consécutif. Nicole Kraft, Associated Press

Une première victoire en 10 matchs pour les Sharks PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Les Sharks ont marqué trois fois en deuxième période et les Sharks de San Jose ont vaincu les Blues de St. Louis 4-0, samedi. Mackenzie Blackwood a effectué 35 arrêts pour les Sharks, qui ont mis un terme à une séquence de neuf revers. Leur dernière victoire remontait au 9 mars. Ils demeurent malgré tout au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. C’était le deuxième blanchissage de Blackwood cette saison et un 10e en carrière. Filip Zadina, Mikael Granlund et Luke Kunin ont touché la cible et Jan Rutta a ajouté le filet d’assurance dans une cage déserte. Joel Hofer a repoussé 16 tirs pour les Blues, qui n’ont subi qu’une deuxième défaite en temps réglementaire à leurs 10 dernières parties. Avant les matchs de samedi, les Blues étaient à cinq points des Kings de Los Angeles et de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Associated Press

Nazem Kadri récolte deux points, les Flames gagnent contre les Kings PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Nazem Kadri Nazem Kadri a marqué un but et ajouté une aide, et les Flames de Calgary ont vaincu les Kings de Los Angeles 4-2, samedi. Martin Pospisil, Blake Coleman et MacKenzie Weegar ont aussi touché la cible pour les Flames, qui ont mis un terme à une série de cinq défaites. Andrei Kuzmenko s’est fait complice de deux buts. Jacob Markstrom a effectué 16 arrêts dans la victoire. Avec neuf matchs à disputer, les Flames sont malgré tout virtuellement éliminés de la course aux éliminatoires. Ils sont à 14 points des Kings et de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest. Adrian Kempe et Anze Kopitar ont marqué pour les Kings, qui montrent une fiche de 15-9-1 depuis que Jim Hiller a remplacé Todd McLellan comme entraîneur-chef de l’équipe, le 2 février. Contre son ancienne formation, David Rittich a repoussé 31 lancers. Donna Spencer, La Presse Canadienne