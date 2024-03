Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Greg Beacham, Associated Press

Matt Roy et Jordan Spence ont aussi enfilé l’aiguille dans la victoire.

Kevin Fiala et Phillip Danault ont également fait bouger les cordages en plus de se faire complices d’un filet pour les Kings, qui ont remporté deux matchs de suite par un pointage combiné de 12-2.

Viktor Arvidsson a inscrit son premier filet de la saison et a récolté une mention d’aide à son retour d’une absence d’un mois en raison d’une blessure.

Kopitar est devenu le 52 e joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre ce plateau, et seulement le quatrième né à l’extérieur de l’Amérique du Nord à le faire avec une seule équipe après Alex Ovechkin, Stan Mikita et Evgeni Malkin.

Le capitaine Anze Kopitar a marqué un but et a ajouté une aide pour atteindre le plateau des 1200 points en carrière dans une victoire de 6-0 des Kings de Los Angeles contre le Wild du Minnesota, mercredi.

Stephen Whyno, Associated Press

Connor McMichael a également marqué pour les Capitals, tout comme William Nylander, Jake McCabe, Bobby McMann, Tyler Bertuzzi et John Tavares pour les visiteurs.

Dans la défaite, Alexander Ovechkin a inscrit ses 844 e et 845 e buts en carrière. Il n’est plus qu’à 50 de Wayne Gretzky, au sommet de l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Auston Matthews a égalé son sommet personnel avec cinq points, inscrivant au passage deux buts, et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Capitals de Washington 7-3, mercredi.

Les Stars atteignent le sommet de la section Centrale

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Jamie Benn (14) a contribué à la victoire de son équipe avec un but.

Jamie Benn, Tyler Seguin et Logan Stankoven ont touché la cible en deuxième période pour aider les Stars de Dallas à vaincre les Coyotes de l’Arizona 5-2, mercredi.

Les Stars ont ainsi prolongé leur séquence à 19 matchs avec au moins un point à domicile contre les Coyotes. Ils montrent une fiche de 18-0-1 au cours de celle-ci. Leur dernière défaite en temps réglementaire face aux Coyotes devant leurs partisans remonte au 7 février 2012.

Jason Robertson a marqué un but et a ajouté une aide dans la victoire. Craig Smith a aussi fait scintiller la lumière rouge, Nils Lundkvist a récolté deux mentions d’aide et Jake Oettinger a effectué 23 arrêts.

Les Stars, les Jets de Winnipeg et l’Avalanche du Colorado ont tous 93 points et partagent la première place dans la section Centrale. Les Jets ont deux matchs en main sur le club du Texas, et l’Avalanche, un.

Clayton Keller et John Leonard ont répliqué pour les Coyotes, qui sont à 18 points de la dernière place au sein du portrait des séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest avec 13 matchs à jouer.

Connor Ingram a repoussé 28 rondelles.

Associated Press