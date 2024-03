Lisez les comptes rendus des matchs du lundi 18 mars dans la LNH.

Les Capitals battent les Flames 5-2

Alexander Ovechkin est devenu le troisième joueur de l’histoire de la LNH à inscrire au moins 20 buts lors de 19 saisons consécutives, lundi.

L’attaquant des Capitals de Washington a marqué deux fois en avantage numérique, en deuxième période, pour mener son équipe vers un gain de 5-2 contre les Flames, à Calgary.

Gordie Howe (22) et Brendan Shanahan (19) sont les deux autres joueurs ayant réussi au moins 19 saisons consécutives de 20 buts et plus.

Dylan Strome, Hendrix Lapierre et Tom Wilson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont remporté un troisième match de suite.

Les Capitals ont pris la huitième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est. C’est la première fois que l’équipe occupe une position éliminatoire depuis le 2 janvier.

Kevin Rooney et MacKenzie Weegar ont marqué les filets des Flames.

Le gardien Charlie Lindgren a repoussé 34 rondelles pour les Capitals. Lindgren, qui a gagné cinq de ses six dernières sorties, montre un dossier de 18-11-5.

Dustin Wolf, devant le filet des Flames pour une troisième rencontre de suite, a concédé quatre buts en 32 tirs.

Ovechkin a inscrit son 20e but de la saison à 5 : 58 de la deuxième période, portant alors la marque à 2-0.

Un peu plus de trois minutes plus tard, l’avantage numérique des Capitals a de nouveau trouvé le fond du filet. Le défenseur John Carlson a refilé le disque à Ovechkin, installé à sa position bien connue en avantage numérique, au haut des cercles de mise au jeu. Le capitaine des Capitals a décoché un tir frappé qui a battu Wolf.

Ovechkin a marqué 12 fois en 20 matchs depuis la pause du week-end des étoiles. L’ailier n’avait inscrit que neuf buts en 44 matchs avant cette pause.

À mi-chemin en deuxième période, Rooney a marqué son deuxième but de la saison et son premier en 17 matchs pour réduire l’écart à 3-1.

Weeger a inscrit son 16e but de la campagne à 7 : 12 de jeu au troisième engagement, mais Wilson a complété le score pour les Capitals en fin de rencontre.

Darren Haynes, La Presse Canadienne