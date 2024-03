Rondelle libre Ces espoirs attendus en fin de saison…

L’arrivée du défenseur David Reinbacher à Laval mardi matin a généré beaucoup d’attention. Signe que les espoirs suscitent de plus en plus d’intérêt, surtout en période de reconstruction, on a même suivi le résultat d’une série demi-finale de deuxième division en Suisse pour connaître la date d’arrivée au Québec de ce cinquième choix au total par le Canadien en 2023 !