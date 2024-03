La LNH et l’Association des joueurs ont conclu une entente non divulguée pour régler la situation de Corey Perry avec les Blackhawks de Chicago, après que ces derniers eurent ont mis fin à son contrat à la fin novembre. C’est ce qu’ont indiqué deux personnes au courant de la décision à l’Associated Press (AP) jeudi.

Associated Press

Ces personnes ont parlé à l’AP sous le couvert de l’anonymat, car l’accord n’est pas rendu public. La ligue et le syndicat se sont mis d’accord pour prolonger la période d’examen du grief au-delà de la date limite de 60 jours prévue par la convention collective. Perry a toutefois choisi de ne pas se prévaloir de ce droit.

« Le délai a expiré et nous voulions nous assurer que nous avions le temps d’aller de l’avant », avait déclaré Marty Walsh, directeur exécutif de l’AJLNH, le 2 février.

Chicago a coupé les ponts avec Perry à la fin du mois de novembre, affirmant qu’il n’avait pas respecté son contrat de joueur standard et les politiques de l’équipe « destinées à promouvoir des environnements de travail professionnels et sûrs ». Ni Perry ni le directeur général Kyle Davidson n’ont voulu donner de détails sur ce qui s’est passé et qui a conduit à ce licenciement.

Perry, 38 ans, s’est excusé pour ses actes et a déclaré qu’il avait commencé à chercher de l’aide pour son abus d’alcool. Il a demandé à rencontrer Gary Bettman et s’est entretenu avec le commissaire en janvier. Il était de retour dans la LNH moins de deux semaines plus tard, après avoir signé un pacte avec les Oilers d’Edmonton pour le reste de la saison.

Interrogé le mois dernier sur la gestion de la situation, Gary Bettman n’a pas contesté la décision des Blackhawks.

« Il a pris un peu de temps pour lui, a déclaré Bettman. En fin de compte, les clubs décideront de ce qui leur convient dans une certaine mesure et de ce qui ne leur convient pas, et dans ce cas, les Blackhawks ont décidé qu’il valait mieux qu’il quitte l’équipe. »

Perry, ailier vétéran qui a remporté la Coupe Stanley avec Anaheim en 2006 et a atteint la finale trois années consécutives entre 2020 et 2022, compte 7 points en 20 matchs avec Edmonton.