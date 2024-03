Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Les Blackhawks l’emportent 7-2 contre les Ducks Connor Bedard a amassé un but et quatre aides pour établir une marque personnelle avec cinq points, et les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Ducks d’Anaheim 7-2, mardi. L’ancien des Remparts de Québec Philipp Kurashev s’est également distingué avec deux buts et quatre points. Nick Foligno s’est pour sa part fait complice de quatre filets. Ryan Donato, Seth Jones, MacKenzie Entwistle et Tyler Johnson ont aussi fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui ont gagné un deuxième match de suite pour une deuxième fois seulement cette saison. Sans être particulièrement menacé, le gardien des Blackhawks Petr Mrazek a repoussé 27 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, John Gibson a cédé six fois sur 26 lancers avant de céder sa place à Lukas Dostal. Ce dernier a effectué quatre arrêts. Brett Leason a inscrit les deux buts des Ducks, qui ont perdu trois rencontres d’affilée. Tim Cronin, Associated Press

Victoire des Sabres contre des Red Wings en chute libre PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Bowen Byram (4) Récemment acquis de l’Avalanche du Colorado, le défenseur Bowen Byram a réussi un doublé dans la victoire de 7-3 des Sabres de Buffalo contre les Red Wings de Detroit, mardi. Cette victoire, combinée à la séquence actuelle de six défaites des Red Wings, permet aux Sabres de garder leurs espoirs de séries éliminatoires en vie. La formation gagnante a amorcé la journée à cinq points du club du Michigan et de la deuxième et dernière place parmi les équipes repêchées dans l’Est. Zach Benson a totalisé un but et deux aides dans la victoire. Alex Tuch, JJ Peterka, Connor Clifton et Jeff Skinner ont aussi touché la cible. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 21 rondelles et a porté sa fiche personnelle à 9-3-1 à ses 13 dernières rencontres. Il n’a donné que 28 buts au cours de cette séquence. L’ancien défenseur du Canadien Ben Chiarot a enfilé l’aiguille pour les Red Wings. Lucas Raymond et Jake Walman ont été les autres buteurs. Alex Lyon a cédé quatre fois sur 13 tirs avant d’être retiré d’un match pour la deuxième fois en cinq départs. En relève, James Reimer a alloué trois buts sur 26 lancers. L’attaquant des Red Wings Joey Veleno a quitté le match après avoir reçu un tir frappé de Jacob Bryson sur le côté de la tête en deuxième période. Il n’est pas revenu par la suite. John Wawrow, Associated Press

Mikko Rantanen récolte 4 points et l’Avalanche gagne contre les Flames PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Mikko Rantanen (96) Mikko Rantanen a réussi un doublé et a ajouté deux aides pour prolonger sa séquence à 10 matchs avec au moins un point, jeudi, menant l’Avalanche du Colorado à une victoire de 6-2 contre les Flames de Calgary. Quatorze des 18 points de Rantanen au cours de cette séquence sont des mentions d’aide. C’est la première fois de sa carrière qu’il se fait complice d’un but lors de 10 rencontres consécutives. Valeri Nichushkin, avec un but et deux aides, a également connu une bonne soirée de travail pour l’Avalanche, qui a gagné un quatrième match d’affilée. Acquis des Sabres de Buffalo à la date limite des transactions, Casey Mittelstadt a touché la cible pour la première fois avec sa nouvelle équipe. Nathan MacKinnon et Josh Manson ont également enfilé l’aiguille pour les visiteurs. MacKinnon est lui-même au cœur d’une séquence avec 13 matchs de suite avec au moins un point. Ses 113 points sont par ailleurs un nouveau sommet personnel pour une saison. La recrue Justus Annunen a repoussé 25 rondelles devant la cage de l’Avalanche. Daniil Miromanov a inscrit son premier but de la campagne dans la défaite. Walker Duehr a également touché la cible. Dan Vladar a cédé six fois sur 35 tirs avant d’être remplacé par Dustin Wolf. Ce dernier a effectué trois arrêts. Les Flames devaient se débrouiller sans leur gardien Jacob Markstrom, blessé au bas du corps. Son état sera réévalué quotidiennement. Pour le remplacer, le club de l’Alberta a rappelé Wolf des Wranglers de Calgary, dans la Ligue américaine. Âgé de 34 ans, Markstrom a maintenu une fiche de 22-17-2 en 41 parties cette saison, montrant une moyenne de buts alloués de 2,68 et un taux d’efficacité de ,910. La Presse Canadienne

Marchessault réussit un doublé, les Golden Knights défont le Kraken en surtemps PHOTO MADDY GRASSY, ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault Le Québécois Jonathan Marchessault a marqué son deuxième but du match avec 16 secondes à jouer en troisième période, puis Jack Eichel a touché la cible en prolongation, et les Golden Knights de Vegas ont vaincu le Kraken de Seattle 5-4, mardi. Les Golden Knights se sont ainsi donné une avance de neuf points sur le Kraken dans la course pour une place parmi les deux équipes repêchées dans l’Ouest. Le club du Nevada compte également six points d’avance sur le Wild du Minnesota et huit sur les Blues de St. Louis. Le deuxième but de Marchessault est survenu alors que son gardien était au banc au profit d’un sixième patineur. Un tir d’Eichel a dévié sur le bâton de Chandler Stevenson, laissant Marchessault seul devant une cage déserte. Pavel Dorofeyev et William Karlsson ont été les autres buteurs des Golden Knights. Adin Hill a effectué 26 arrêts. Andre Burakovsky, Matty Beniers, Brandon Tanev et Oliver Bjorkstrand ont touché la cible pour le Kraken. Philipp Grubauer a repoussé 29 rondelles. L’attaquant du Kraken Jordan Eberle disputait un 1000e match en carrière. Tim Booth, Associated Press

Tippett fait pencher la balance en faveur des Flyers, au troisième tiers PHOTO KYLE ROSS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Owen Tippett Owen Tippett a brisé l’égalité à 5 : 09 au troisième tiers, mardi, guidant les Flyers de Philadelphie vers un gain de 3-2 contre les Sharks de San Jose. Morgan Frost a obtenu un but et une passe pour les Flyers, dont la fiche est de ,500 à leurs huit derniers matchs. Joel Farabee a signé l’autre filet des vainqueurs. Cam York et Travis Konecny ont chacun fourni deux passes, tandis que Samuel Ersson a fait 27 arrêts. Du côté des Sharks, Filip Zadina a fait mouche deux fois lors d’avantages numériques et Magnus Chrona a bloqué 39 tirs. Les Flyers vont accueillir les Maple Leafs de Toronto jeudi soir. Associated Press

Un 2e blanchissage de suite pour Shesterkin, les Rangers défont les Hurricanes PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Igor Shesterkin Igor Shesterkin a effectué 28 arrêts pour signer un deuxième blanchissage consécutif et les Rangers de New York ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 1-0, mardi, au terme d’un duel entre les deux meilleures équipes de la section Métropolitaine. Shesterkin a réussi un jeu blanc de 26 arrêts samedi contre les Blues de St. Louis. Il compte trois jeux blancs cette saison. Adam Fox a touché la cible en fin de première période et les Rangers ont conservé cette avance d’un but, même si les Hurricanes ont retiré leur gardien pendant deux minutes au profit d’un sixième patineur en fin de rencontre. Pyotr Kochetkov a repoussé 23 rondelles devant la cage des Hurricanes, qui ont malgré tout subi une première défaite en quatre parties. Les Rangers ont remporté deux des trois matchs contre les Hurricanes cette saison et possèdent une avance de six points au sommet de la section. Les Hurricanes ont été blanchis pour la deuxième fois de la saison et la première depuis le 24 octobre, contre le Lightning de Tampa Bay. Acquis des Penguins de Pittsburgh la semaine dernière, Jake Guentzel effectuait ses débuts avec les Hurricanes. Il a décoché un tir cadré en un peu plus de 15 minutes de jeu. Il disputait un premier match depuis le 14 février. Bob Sutton, Associated Press

Drake Batherson donne la victoire aux Sénateurs en prolongation PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Drake Batherson Drake Batherson a mis fin au débat en prolongation alors que les Sénateurs d’Ottawa ont stoppé une série de sept défaites, mardi, l’emportant 2-1 face aux Penguins de Pittsburgh. Batherson a marqué à 3 : 13 avec un tir sur réception, à la suite d’une passe de Tim Stutzle. Jake Sanderson a inscrit l’autre but des Sénateurs et Joonas Korpisalo a bloqué 34 tirs. Michael Bunting a réussi le but des Penguins, qui perdaient un quatrième match de suite. L’équipe a gagné une seule fois depuis huit rencontres. Tristan Jarry a fait 37 arrêts du côté des visiteurs. C’était un premier match dans la LNH pour l’Albertain de 20 ans Zack Ostapchuk, un choix de deuxième tour des Sénateurs il y a trois ans. Ottawa sera de retour en action jeudi soir, à Columbus. La Presse Canadienne

Kirill Kaprizov réussit un doublé pour le Wild, qui défait les Coyotes PHOTO BRAD REMPEL, USA TODAY SPORTS Karel Vejmelka (70) et Kirill Kaprizov (97) Kirill Kaprizov a marqué deux buts et a ajouté une aide, aidant le Wild du Minnesota à signer une quatrième victoire en cinq matchs, cette fois au compte de 4-1 contre les Coyotes de l’Arizona, mardi. Kaprizov a placé la rondelle dans une cage déserte depuis sa propre zone avec 2 : 32 à jouer, scellant le résultat de la rencontre. Les Coyotes avaient retiré le gardien Karel Vejmelka avec trois minutes à écouler. Marc-André Fleury a repoussé 21 rondelles dans la victoire. Ses coéquipiers Ryan Hartman et Marcus Foligno ont fait scintiller la lumière rouge. Le filet de Foligno a également été inscrit dans une cage déserte. Originaire de Minneapolis, Nick Bjugstad a été le seul buteur des Coyotes. Vejmelka a repoussé 27 rondelles, montrant une fiche de 8-17-2 cette saison. L’attaquant des Coyotes Barrett Hayton était absent en raison d’une blessure au bas du corps. Tyler Mason, Associated Press