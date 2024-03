Ç’aura pris cinq mois, mais Kent Hughes y est arrivé. Jake Allen est devenu un membre des Devils du New Jersey, vendredi, date limite des transactions dans la LNH.

L’échange est complexe. Le Tricolore retient la moitié du salaire du gardien cette saison et l’an prochain. En retour, il obtient un choix de troisième tour au repêchage de 2025, qui pourrait devenir un choix de deuxième tour si Allen dispute 40 matchs en 2024-2025 et si son équipe accède aux séries éliminatoires – qu’il s’agisse des Devils ou d’un autre club, si d’aventure il changeait de nouveau d’adresse d’ici là.

La transaction n’est pas parfaite. Allen coûtera 1,925 million au CH l’an prochain, somme qui s’additionnera aux 2,34 millions résiduels qu’épongera l’organisation après avoir échangé Jeff Petry l’été dernier. Le retour, un choix de troisième ou de deuxième tour, est néanmoins appréciable dans un marché où les acheteurs avaient le gros bout du bâton.

Qu’à cela ne tienne, ces concessions étaient nécessaires pour conclure une transaction, a indiqué le directeur général du Canadien, en point de presse.

Ce n’était « pas [sa] décision » d’attendre aussi longtemps avant de bouger, et d’ainsi obliger Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau à se diviser le travail devant le filet montréalais pendant 61 matchs.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le directeur général du Canadien, Kent Hughes

Il n’y avait juste pas d’échange à faire. Ça fait des mois qu’on parle avec des équipes. Mais c’est vraiment cette semaine que les offres sont arrivées. Kent Hughes, à propos des gardiens du Canadien

Cela fait donc cinq mois que le ménage à trois prévaut à la position de gardien. Au terme du camp d’entraînement, en octobre, Primeau aurait probablement été cédé au Rocket de Laval, mais il devait d’abord être soumis au ballottage. La direction avait la conviction qu’elle le perdrait au profit d’un autre club si elle empruntait cette avenue. Il n’était pas exclu, par ailleurs, que Montembeault devienne joueur autonome sans compensation l’été venu.

Le CH a donc voulu protéger ses arrières en gardant trois hommes masqués dans la formation, malgré les désagréments que cela pouvait provoquer dans la répartition des matchs et des entraînements.

Après un fort début de saison, Montembeault a signé une prolongation de contrat. Puis Cayden Primeau a démontré un aplomb qu’il n’avait pas affiché par le passé. Les semaines passant, Allen, 33 ans, devenait l’homme à échanger.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau, Samuel Montembeault et Jake Allen

« Difficile »

Dans une entrevue à TVA Sports, diffusée quelques instants après que l’échange eut été annoncé, Allen a avoué que les derniers mois avaient été « difficiles ». Rarement avait-il aussi peu joué jusque-là en carrière dans la LNH.

« Je pense que j’ai appris que je suis très patient, a-t-il lancé. Je m’entends bien avec les autres, mais il était temps de revenir à mon jeu, de retrouver un rythme. »

A priori, on pourrait croire que le vétéran n’a pas aidé son patron à lui trouver un poste. Après un départ canon – fiche de 3-0-1 à ses quatre premiers départs –, il n’a gagné que trois de ses 17 matchs suivants. En date du 8 mars, ses statistiques individuelles (moyenne de buts alloués de 3,64 et taux d’efficacité de ,892) sont parmi les pires de la LNH.

Kent Hughes a toutefois assuré que ce n’étaient pas les performances d’Allen, mais bien l’état du marché des gardiens, au ralenti pendant toute la saison, qui avait retardé la conclusion d’une entente.

« Jake a une réputation bien établie dans la ligue, ça fait des années qu’il joue, a rappelé le DG. Mais il y a eu plusieurs gardiens disponibles, et les équipes qui avaient des besoins ont attendu, elles ne voulaient pas faire d’échanges. »

La situation est toutefois plus nuancée. En point de presse virtuel, le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a révélé que son équipe faisait partie de la liste de sept clubs auxquels Allen ne voulait pas être échangé, selon les modalités de son contrat. « On s’est renseignés sur lui il y a longtemps, mais on nous a répondu que nous étions sur sa liste de non-échange », a expliqué Fitzgerald. Ce n’est que cette semaine que le gardien a accepté de renoncer à cette clause.

Ironiquement, au New Jersey, Allen se trouvera de nouveau dans une situation de surplus à sa position. Les jeunes Akira Schmid et Nico Daws se sont partagé le travail au cours des dernières semaines, et l’équipe a acquis Kaapo Kähkönen des Sharks de San Jose en échange de Vitek Vanecek.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nico Daws partage le filet avec Akira Scmid chez les Devils. Vitek Vanecek a été échangé.

Fitzgerald a toutefois clairement indiqué que Schmid et Daws avaient besoin de millage dans la Ligue américaine, et on déduit que Kähkönen ne sera que de passage, lui qui deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain. Le gestionnaire, plus que tout, désire se donner de la « flexibilité » pendant la saison morte pour attirer « le gros poisson ». C’est-à-dire un gardien de premier plan, comme Jacob Markstrom, Juuse Saros ou Linus Ullmark, par exemple.

Avec Allen, il se voit compter « potentiellement sur un des meilleurs tandems de la ligue la saison prochaine ».

Hommage

À Montréal, Kent Hughes a tenu à remercier ses trois gardiens de but pour leur patience. « Ils ont été super dans un contexte tout sauf idéal, a-t-il dit. Tous les trois ont été de vrais pros. »

Il a aussi souligné qu’il venait d’échanger, en Jake Allen, « un très, très bon être humain ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen écrit un message dans la fenêtre de la chambre d’une jeune patiente du CHU Sainte-Justine, en décembre dernier.

« Il a été tellement professionnel depuis que je suis arrivé ici, a renchéri le DG. Il a été responsable et il a voulu nous aider à aller dans la bonne direction, dans ce qu’on veut accomplir. C’est un bon joueur dans le vestiaire, un grand leader. […] Il n’a jamais vu les autres gardiens comme de la compétition, il a été bon avec Sam, il les a aidés, Cayden et lui… Je ne dirai jamais assez de bonnes choses sur lui. »

Malgré tout l’amour qu’il peut avoir pour son gardien, Hughes a néanmoins dû pousser un soupir de soulagement d’avoir enfin réglé ce dossier. Il en a tellement d’autres sur son bureau, il ne s’ennuiera pas de celui-là. Ce dernier avait, au demeurant, assez duré.