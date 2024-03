(Nashville) Le Canadien pourrait déplorer une absence de taille et souligner un retour inattendu, ce mardi soir, à Nashville.

Juraj Slafkovsky a patiné avec les joueurs d’extra, en matinée, et il n’est pas certain qu’il soit en mesure d’affronter les Predators. Il ne s’était pas entraîné avec l’équipe lundi.

L’organisation n’a fourni aucun détail sur la nature de sa blessure, vraisemblablement subie samedi contre le Lightning de Tampa Bay.

Une décision sur sa présence dans la formation sera prise juste avant le match, a noté Martin St-Louis. Par ailleurs, il n’est pas exclu que Rafaël Harvey-Pinard renoue avec la compétition. Le Québécois a pris part aux réunions d’équipe et, à l’instar de ses coéquipiers appelés à jouer en soirée, il n’a pas patiné. Son retour est « possible », a dit son entraîneur.

L’attaquant s’est blessé au « bas du corps » le 10 février dernier à la suite d’une collision avec son coéquipier Joel Armia. Son absence avait alors été évaluée à quatre à six semaines. S’il est en uniforme à Nashville, sa convalescence se sera résumée à trois semaines et demie. Il a par ailleurs pris part aux derniers entraînements complets du club. Pour qu’il joue, il faudrait toutefois que son nom soit retiré de la liste des blessés et que la direction cède un joueur au Rocket de Laval.

Le seul changement que Martin St-Louis a confirmé au sujet de sa formation est le retrait de Johnathan Kovacevic au profit de Jayden Struble. Ce dernier a raté les quatre derniers matchs du Tricolore.

Struble s’était blessé la semaine dernière contre les Penguins de Pittsburgh. Des spasmes au dos, avons-nous appris mardi, lui ont coûté deux matchs, et il a été laissé de côté pour les deux suivants.

Jake Allen défendra quant à lui le filet du Canadien.