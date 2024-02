La LNH a rendu son verdict. Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly écope de cinq matchs de suspension pour son double-échec à l’endroit de l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Ridly Greig.

L’incident est survenu à la toute fin du match de samedi entre les deux rivaux de l’Ontario. Greig a marqué dans un filet désert en effectuant un tir frappé à quelques pieds de la cible, geste que Rielly n’a visiblement pas apprécié. Rielly a donc répliqué en se ruant vers Greig, bâton en l’air, et a visé Greig à la tête.

« Ce jeu survient longtemps après que le but ait été marqué, tard dans le match, qui était alors hors de portée, avec comme seul objectif la vengeance, explique la LNH dans la vidéo annonçant la suspension. Et si nous acceptons l’argument de Rielly selon lequel son bâton touche en partie au corps de Greig avant de l’atteindre à la tête, ce n’est pas un cas où le bâton change suffisamment de direction. Rielly pourchasse Greig depuis assez longtemps pour avoir le temps de changer sa façon de le plaquer, ou s’assurer de frapper Greig seulement au corps. Rielly est en plein contrôle et choisit de porter son bâton à la hauteur de la tête et du cou de Greig.

« Ce n’est pas un jeu de hockey. C’est un coup intentionnel, puissant, à la tête, qui se sert du bâton pour vengeance longtemps après le but. »

Dans cette même vidéo, la Ligue rappelle que Rielly n’a jamais été suspendu ni mis à l’amende en 769 matchs dans le circuit, un argument qui a donc pu jouer en faveur du défenseur des Leafs.

Après le match, l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, avait qualifié le geste de Rielly d’« approprié », un terme repris par Ryan Reaves, l’homme fort des Leafs, qui était cloué au banc depuis 11 minutes au moment de l’incident.

La LNH avait offert à Rielly une audience en personne, ce qui lui permettait de suspendre le joueur pour six matchs ou plus si elle le jugeait nécessaire. La comparution a toutefois eu lieu de façon virtuelle en raison des conditions météo dans la région de New York, où sont situés les bureaux de la LNH.

Rielly est le joueur le plus utilisé chez les Maple Leafs cette saison, avec un temps de jeu moyen de 24 min 21 s. En 50 matchs, il totalise 43 points (7 buts, 36 passes).