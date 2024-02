(New York) Le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, le capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et l’ailier droit des Red Wings de Detroit Alex DeBrincat ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Matthews a été nommé joueur le plus utile du tournoi des étoiles de la LNH à Toronto, samedi, après avoir obtenu deux buts et deux aides en deux matchs pour mener son équipe à la victoire dans cette compétition à quatre formations.

Il a inscrit deux buts et une assistance dans le match décisif contre une équipe dirigée par McDavid.

Âgé de 26 ans, Matthews, mène la LNH avec 40 buts en 46 matchs, avant l’affrontement de lundi contre les Islanders de New York.

McDavid a récolté un but et deux mentions d’aide dans le tournoi des étoiles et il a remporté quatre des six compétitions d’habiletés auxquelles il a participé (patineur le plus rapide, maniement de rondelle, tir de précision et parcours d’obstacles).

Le centre des Oilers est cinquième au classement des pointeurs de la LNH avec 67 points (20 buts, 47 passes), alors que la troupe d’Edmonton cherche à égaler le record de la LNH avec sa 17e victoire consécutive, mardi, à Las Vegas.

DeBrincat a amassé six points (trois buts, trois aides) en tant que membre de l’équipe d’étoiles de Matthews.

À 26 ans, DeBrincat dispute sa première saison avec les Red Wings de sa ville natale. Il totalise 43 points (18 buts, 25 passes) en 50 matchs.