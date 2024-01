(Calgary) La capitaine Marie-Philip Poulin et la défenseuse Ella Shelton sont parmi les joueuses qui tenteront d’être sur une belle lancée dans la LPHF quand la Série de la Rivalité reprendra, le mois prochain.

La Presse Canadienne

Les deux femmes font partie des 24 joueuses sélectionnées pour les trois derniers matchs de la compétition, les 7 et 9 février à Regina, ainsi que le 11 février, à St. Paul, au Minnesota.

Poulin, capitaine de la formation montréalaise en LPHF, a commencé la semaine à égalité au premier rang du circuit avec six buts en huit rencontres.

Des joueuses qui ont pris par tà la première portion de la série en décembre, 14 sont de retour pour ce second segment.

En plus de Poulin et Shelton, la gardienne Ann-Renée Desbiens, les défenseuses Ashton Bell, Jaime Bourbonnais, Renata Fast et Jocelyne Laroque, ainsi que les attaquantes Emily Clark, Brianne Jenner, Emma Maltais, Sarah Nurse, Kristin O’Neill, Laura Stacey et Blayre Turnbull sont de retour.

Les États-Unis mènent la série 3-1 cette saison et 13-12 depuis 2018-19.

Équipe Canada

Gardiennes

Ann-Renée Desbiens

Emerance Maschmeyer

Corinne Schroeder

Défenseuses

Erin Ambrose

Ashton Bell

Jaime Bourbonnais

Jessica DiGirolamo

Renata Fast

Jocelyne Larocque

Ella Shelton

Micah Zandee-Hart

Attaquantes