Arber Xhekaj reconnaît qu’il devra être plus discipliné

(Brossard) Si la punition de match de Brendan Gallagher a retenu l’attention dans la rencontre face aux Islanders de New York, jeudi, un autre joueur du Canadien de Montréal a tenu à faire son mea culpa, moins de 24 heures plus tard.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le défenseur Arber Xhekaj a pris le temps de parler à l’entraîneur-chef Martin St-Louis et à l’entraîneur des défenseurs Stéphane Robidas avant le début de l’entraînement vendredi. Xhekaj a expliqué qu’il voulait s’excuser pour avoir écopé deux punitions la veille, bien qu’elles n’aient pas coulé le Canadien.

« Je me suis excusé pour mes punitions, a dit Xhekaj. Il n’y avait aucune raison d’écoper de telles punitions. Nous menions 3-0 et nous contrôlions le match.

« Je voulais crever l’abcès avec les entraîneurs. Je sais qu’ils étaient fâchés de mes punitions et ils avaient raison, a-t-il ajouté. J’ai déçu mes coéquipiers aussi. Je tenais à rappeler à Martin que j’ai cette équipe à cœur. J’avais le sentiment que je faisais mal à l’équipe jeudi soir. Je désirais leur parler. »

Xhekaj en était à son deuxième match depuis son rappel du Rocket de Laval en début de semaine. L’Ontarien âgé de 22 ans a noté qu’il devait peut-être se réhabituer à la rigueur des arbitres de la LNH.

J’ai le sentiment qu’ils donnent un peu plus de liberté dans la Ligue américaine. Mais je peux avoir tort. Arber Xhekaj

De son côté, St-Louis n’a pas voulu être trop dur avec son défenseur format géant, du moins devant les caméras.

S’il a noté que Xhekaj, comme tous les joueurs de l’équipe, devait être conscient de la situation dans le match quand il pose certains gestes, St-Louis a aussi rappelé l’importance de ne pas dénaturer un joueur.

« Il est un joueur qui jouera toujours à la limite, mais vous ne voulez pas lui enlever ça, a dit St-Louis. Ça me fait penser à un joueur comme (Joel) Armia. Il prend des punitions pour des gestes avec son bâton, mais combien de fois gagne-t-il la rondelle ? Il faut faire attention de ne pas menotter leurs atouts. »

St-Louis a dit espérer voir son club faire preuve de plus de discipline samedi, quand le Canadien rendra visite aux Penguins de Pittsburgh.

Il s’agira alors du dernier match du Tricolore avant sa semaine de congé liée à la présentation du match des étoiles de la LNH, le 3 février à Toronto. Sa partie suivante aura lieu seulement le 6 février face aux Capitals, à Washington.

« Le début de match sera important, a dit Josh Anderson au sujet du duel contre les Penguins. Nous devrons jouer avec énergie dès le départ et déployer un bon échec-avant. Nous devrons pourchasser la rondelle et jouer profondément dans leur territoire. C’est de cette manière que nous arrivons à générer de l’offensive. »

Jake Allen défendra le filet du Canadien face aux Penguins.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

« Nous allons affronter une équipe expérimentée et talentueuse, a noté Allen. Ce sera un autre bon test avant la pause et nous devrons avoir le bon état d’esprit et la bonne attitude. »

Allen n’a gagné qu’un de ses quatre départs depuis le congé de Noël. Il a toutefois accordé plus de trois buts une seule fois à ses six derniers départs.

« Je trouve que mon jeu est solide dernièrement et j’espère que ça se poursuivra », a-t-il dit.

Encore des absences

Les attaquants Jake Evans et Sean Monahan et le défenseur David Savard n’ont pas participé à l’entraînement du Canadien.

L’équipe a indiqué que les trois joueurs profitaient plutôt d’une journée de traitements. Les trois étaient en uniforme jeudi quand le Canadien a défait les Islanders 4-3.

C’est la deuxième fois cette semaine que Monahan et Savard ratent des entraînements.