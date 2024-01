Rondelle libre La Hutsonmania vient de naître…

(Burlington, Vermont) Dès nos premiers pas dans le vétuste Gutterson Fieldhouse, vendredi à Burlington, pour ce match entre Boston University et les Catamounts du Vermont, on saisit l’ampleur du phénomène : on y parle presque autant français qu’anglais autour de nous et les spectateurs vêtus d’un chandail du Canadien se comptent par dizaines.