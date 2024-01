Canadien 3 – Devils 2 Les bons vétérans

(Newark, New Jersey) Nous voici à New York mardi soir, à la veille d’un duel entre le Canadien et les Devils. David Savard, Samuel Montembeault et Rafaël Harvey-Pinard partent souper en traînant avec eux le p’tit nouveau, Joshua Roy. Ils aboutissent dans un chic restaurant de steak et fruits de mer.