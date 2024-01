Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Nick Perbix a marqué à 2 : 02 de la prolongation et le Lightning de Tampa Bay a effacé un retard de deux buts en troisième période pour vaincre les Kings de Los Angeles 3-2, mardi.

Jon Cooper est devenu le troisième entraîneur-chef le plus rapide à atteindre le plateau des 500 victoires dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Scotty Bowman (825) et Bruce Boudreau (837) ont été plus rapides que Cooper, qui a eu besoin de 839 parties.

Cooper a toutefois été le plus rapide à le faire avec une seule équipe. Il est le 29e entraîneur-chef de l’histoire à remporter 500 matchs.

Perbix a mis un terme à une disette de 40 rencontres sans marquer. Tyler Motte et Brandon Hagel ont été les autres buteurs du Lightning, puis Andrei Vasilevskiy a repoussé 20 rondelles dans la victoire.

L’ancien du Canadien de Montréal Phillip Danault a fait scintiller la lumière rouge pour les Kings, qui ont perdu un sixième match consécutif. Matt Roy a également enfilé l’aiguille et Cam Talbot a effectué 26 arrêts.

Mark Didtler, Associated Press