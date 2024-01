La saison de Christian Dvorak est terminée. Le joueur de centre a subi une déchirure à un grand pectoral et devra passer sous le bistouri. Cette blessure l’a forcé à rater les deux dernières rencontres de son club, et l’organisation a annoncé ce jeudi matin qu’il ne jouerait plus en 2023-2024.

Sa campagne se sera donc résumée à 25 matchs, puisqu’il avait raté les 10 premiers duels de la saison afin de conclure sa rééducation à la suite d’une opération au genou subie le printemps dernier.

En son absence, c’est essentiellement Sean Monahan qui verra ses responsabilités augmenter, notamment en désavantage numérique et pour les mises en jeu sur le flanc gauche. Un autre joueur devra aussi remplacer Dvorak sur la deuxième vague d’avantage numérique.

« On a des options, a souligné Martin St-Louis. On a quatre centres, on est corrects. [Christian Dvorak] fait un peu de tout, ce n’est pas juste un joueur qui va le remplacer. On doit faire ça collectivement. »

Depuis son arrivée à Montréal au cours de l’été 2021, les malchances s’enchaînent pour l’Américain de 27 ans. Au terme de la présente saison, sa troisième dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, il n’aura disputé que 59 % des matchs de son club.

Même si son nom sera vraisemblablement ajouté à la liste des blessés, la direction n’a toujours rappelé aucun attaquant pour le remplacer. Pour ce faire, elle devrait placer un gardien ou un défenseur au ballottage pour libérer une place dans la formation, ce qui ne semble pas dans les plans à court terme. Contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, le Tricolore utilisera donc 11 attaquants et 7 défenseurs pour un troisième match de suite.

« J’ai aimé le rendement de mon équipe [dans ces circonstances], a noté St-Louis. Ce serait dur de justifier de ne pas rester comme ça pour le moment. On va voir où ça nous mène. Je ne dis pas que ce sera du long terme. C’est comme ça qu’on gère ça aujourd’hui. »

Anderson soulagé

Si les nouvelles ne pouvaient être plus mauvaises pour Christian Dvorak, elles étaient autrement plus encourageantes pour Josh Anderson.

L’attaquant a causé une certaine surprise en sautant sur la glace avec ses coéquipiers.

Anderson a été victime d’une blessure à la jambe droite, mardi soir à Dallas. En troisième période, après avoir été victime d’une étrange chute – son patin a semblé se coincer dans la glace –, il a péniblement retraité au vestiaire, aidé par des membres du personnel du club.

Deux jours plus tard, voilà Anderson en pleine forme. Il s’agit pour lui d’un « énorme » soulagement, a-t-il avoué. Car, sur le coup, il a craint le pire.

« Comme joueur, quand ces choses arrivent, on sait tout de suite que quelque chose cloche », a-t-il expliqué.

Or, après une dizaine de minutes de repos au vestiaire, tout a semblé rapidement rentrer dans l’ordre. Il se demande si ce ne sont pas ses nerfs qui ont accusé le coup, laissant sa jambe lourdement engourdie. Il a redouté une blessure au genou. « C’était un peu bizarre. […] Ayant eu ce type de blessures par le passé, on tend à s’autodiagnostiquer. Heureusement, j’ai eu tort. » Il sera donc à son poste contre les Sabres.

Jake Allen sera devant le filet pour ce premier match de l’année 2024 au Centre Bell, où le Tricolore a bien moins de succès (7-9-2) que sur la route (9-7-3). Martin St-Louis a justement indiqué qu’il souhaitait que le rendement de ses hommes s’améliore à domicile au cours des prochaines semaines. La rencontre s’amorcera à 19 h.