(Seattle) Joey Daccord a bloqué 35 lancers pour signer son deuxième jeu blanc en carrière, Eeli Tolvanen a inscrit un but et ajouté une aide, et le Kraken de Seattle a défait les Golden Knights de Vegas 3-0 lors de la Classique hivernale, lundi.

Tim Booth Associated Press

Une foule de 47 313 personnes était réunie au T-Mobile Park pour l’évènement. Le Kraken a dominé les champions en titre de la Coupe Stanley, dans ce duel entre les deux plus récentes équipes d’expansion de la LNH.

Le Kraken montre un dossier de 7-0-2 à ses neuf derniers matchs.

PHOTO JOHN FROSCHAUER, ASSOCIATED PRESS Eeli Tolvanen (20) célèbre son but marqué en première période.

Tolvanen a inscrit son 10e but de la saison, faisant dévier le tir de la pointe de Vince Dunn en début de première période.

Tolvanen a récolté une aide sur le tir frappé de Will Borgen, qui a battu le gardien Logan Thompson au deuxième vingt.

Yanni Gourde a porté le score à 3-0 après 2 : 10 de jeu au troisième vingt. Il a soutiré le disque à Paul Cotter à la ligne bleue, avant de marquer le troisième but du Kraken.