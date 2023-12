Carson Brière, le fils du directeur général des Flyers de Philadelphie Daniel Brière, a obtenu jeudi une probation de 15 mois après avoir été accusé de méfait et d’inconduite, en mars dernier.

Brière était un membre de l’équipe universitaire de Mercyhurst, à Érié en Pennsylvanie, lorsqu’une vidéo le montrant balancer nonchalamment un fauteuil roulant inoccupé dans les escaliers d’une boîte de nuit avait fait le tour de la toile. Lui et Patrick Carrozzi, qui joue à la crosse pour l’université, avaient tous les deux été retirés de leurs équipes respectives.

S’ils complètent les 15 mois du programme sans anicroche, leurs accusations seront retirées.

Le fauteuil roulant appartenait à Sydney Benes, qui avait perdu ses jambes dans un accident de la route en 2021.

Daniel Brière, ex-joueur de la LNH, s’était excusé au nom de son fils dans les jours suivants les évènements. Il avait affirmé avoir eu « un choc » en prenant connaissance de la vidéo, qualifiant ces agissements d’« inexcusables ». « Carson est désolé et accepte la pleine responsabilité de son comportement », avait-il ajouté.

Son fils, plus succinctement, avait quant à lui déclaré être « profondément désolé pour [son] comportement ». « Il n’y a aucune excuse pour mes actions et je ferai tout en mon possible pour me racheter après ce sérieux manque de jugement. »

Ce n’était pas la première fois que Brière était expulsé d’un programme de hockey. En novembre 2019, l’Université d’Arizona State l’avait renvoyé « en raison d’une violation des règles de l’équipe », avait indiqué un membre du personnel au Walter Cronkite Sports Network à l’époque.

Avec Katherine Harvey-Pinard, La Presse