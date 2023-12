(Syracuse) Tôt au camp d’entraînement, l’entraîneur-chef Jean-François Houle estimait qu’il faudrait patienter jusqu’à la période des Fêtes avant que sa jeune équipe commence à gagner un peu en assurance. Mercredi soir, à cinq jours de Noël, le Rocket de Laval a remporté un match qu’il aurait possiblement perdu en octobre.

La Presse Canadienne

Brandon Gignac a marqué son neuvième but de la saison à 8 : 58 de la troisième période et il a procuré à la formation lavalloise une victoire de 3-2 face au Crunch de Syracuse au Upstate Medical University Arena.

Avec une marque de 2-2, Gignac a reçu une passe du défenseur Logan Mailloux, qui s’était avancé profondément en zone adverse, et a décoché un tir sur réception qui a battu le gardien Matt Tomkins à sa droite.

Le Rocket a ainsi complété un périple de trois matchs avec deux gains et un revers. Surtout, il s’est relevé après le cinglant échec de 7-1 aux mains des puissants Bears de Hershey samedi.

« C’est une belle réplique après notre match à Hershey où on avait été un peu déçu du résultat. Ce soir, les gars ont bien répondu », a analysé Houle.

« On est resté calme, on a marqué des buts à des bons moments et le gardien de buts a fait des arrêts-clé. »

Deux autres joueurs du Rocket se sont mis en évidence. Le défenseur Tobie Paquette-Bisson a réussi un premier doublé en carrière dans la Ligue américaine en plus de multiplier les bonnes mises en échec.

Son deuxième but a été inscrit avec un peu plus de deux minutes à jouer au deuxième vingt, alors que la formation lavalloise avait été dominée pendant une grande partie de l’engagement.

« Ce but-là a été très important », a admis l’entraîneur-chef du Rocket.

« Je pense qu’avec une jeune équipe, c’est important de marquer dans des moments comme ça. Quand tu as de la difficulté à gagner, ces buts-là deviennent très importants. C’est sûr que ça nous a aidés à trouver de l’énergie pour la troisième période. »

L’autre vedette du Rocket a été le gardien Jakub Dobes, qui a fait face à 29 tirs et récolté une troisième victoire de suite. Il n’a cédé que devant Gabriel Dumont, en première période, et Gage Goncalves, au deuxième vingt.

Le Rocket, qui a complété la rencontre avec 24 tirs, disputera un dernier match avant le congé de Noël vendredi soir, à la Place Bell, contre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Une bonne première période

Face à une bonne formation, deuxième au classement de la section Nord, solide devant ses partisans et au cœur d’une belle séquence de succès, le Rocket a bien paru en première période.

Et ce, même s’il s’est rapidement retrouvé face à un recul d’un but, lorsque Dumont a fait dévier un tir des poignets du défenseur Jack Thompson à 3 : 48.

Le Rocket a égalé le score quelque sept minutes plus tard.

Posté le long de la rampe sur le flanc droit, Lucas Condotta a attiré des joueurs adverses vers lui avant de relayer le disque à Paquette-Bisson, qui se trouvait à la ligne bleue.

Laissé sans surveillance, le défenseur du Rocket a pu s’avancer jusqu’à l’extrémité du cercle de mise en jeu droit et a battu Tomkins d’un tir dans la partie supérieure gauche.

Le Rocket n’a pas été en mesure de maintenir cette cadence au deuxième vingt, et pourtant la marque était toujours égale après 40 minutes.

Le Crunch a frappé tôt, après 76 secondes de jeu, précisément. Le Rocket s’est retrouvé en difficulté dans son territoire quand Gabriel Bourque a perdu son bâton. Puis, du jeu maladroit de Mailloux derrière sa ligne de but a mené au filet de Goncalves, qui avait été oublié dans l’enclave.

Les hommes de Joël Bouchard ont contrôlé le jeu pendant la majeure partie de la période au point de diriger 10 rondelles vers Dobes et de limiter le Rocket à seulement trois tirs.

Le troisième, obtenu avec un peu plus de deux minutes à jouer à la période médiane, a été le bon, cependant.

Paquette-Bisson a d’abord créé un revirement en frappant durement Dumont au centre de la patinoire. Paquette-Bisson est ensuite venu appuyer l’attaque et a profité d’un brusque rebond de la rondelle sur la rampe derrière le but du Crunch, après un tir raté de Xavier Simoneau, pour créer l’égalité pour la deuxième fois du match.

Le Rocket a amorcé le troisième vingt avec aplomb et a pris l’avance pour la première fois de la rencontre quand Gignac a complété un jeu à trois amorcé par Joshua Roy.

Gignac a ainsi récolté un point dans un septième match d’affilée.

Avec environ deux minutes à jouer, le Crunch a retiré son gardien au profit d’un sixième attaquant, mais Dobes et ses coéquipiers ont tenu le coup.

« Il y avait beaucoup de “momentum” de l’autre côté, on ne jouait pas un super bon match. Aller chercher un but en fin de deuxième période, de cette façon, je pense que ça a motivé les gars. On a su quoi faire, Brandon est allé chercher un gros but et on a été capable de les freiner », a noté Paquette-Bisson.