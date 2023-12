Riley Kidney marque en fin de match et le Rocket bat les Phantoms 4-3

Riley Kidney a marqué avec 1 : 07 à jouer en temps réglementaire et le Rocket de Laval a battu les Phantoms de Lehigh Valley 4-3, vendredi.

La Presse Canadienne

Brandon Gignac, Lucas Condotta et Jan Mysak ont aussi trouvé le fond du filet pour le Rocket. Le gardien Jakub Dobes a été solide pour son équipe en bloquant 42 tirs.

Samu Tuomaala, Wade Allison et Emil Andrea ont marqué les buts des Phantoms, qui ont contrôlé le jeu pour la majorité de la rencontre. Cal Petersen a réalisé 20 arrêts.

Les Phantoms ont appliqué de la pression dès le début de la rencontre et ont marqué après 3 : 06 de jeu.

William Trudeau a été chassé pour un coup de bâton, alors que le Rocket tentait de défendre sa zone et Tuomaala a inscrit son septième filet de la saison, moins d’une minute plus tard. Andrea et Cooper Marody ont obtenu les mentions d’aide.

Dobes a ensuite réalisé un bel arrêt contre Adam Brooks, alors que les Phantoms se sont amenés à deux contre un.

La deuxième période a bien mal commencé pour le Rocket, qui a concédé un but après 13 secondes de jeu. Allison s’est amené dans la zone en débordant vers la bande, pour ensuite décocher un tir parfait qui a battu Dobes par-dessus l’épaule gauche.

L’animosité a monté d’un cran après le deuxième but des Phantoms. Riley McKay a été chassé quatre minutes à la suite d’une mise en échec et de son altercation avec Marody.

Nolan Yaremko et Garrett Wilson se sont ensuite battus après une mise en échec par-derrière de Yaremko envers Allison.

Les Phantoms se sont une fois de plus retrouvés en avantage numérique lorsque Gabriel Bourque a été puni pour avoir fait trébucher. Avec un peu moins de 11 minutes à faire au deuxième vingt, Dobes a volé un but aux Phantoms en tombant sur la patinoire, lors d’un déplacement vers sa droite.

Son arrêt a semblé donner de l’énergie à son équipe. Dans les instants suivants, Gignac a mis de la pression en territoire ennemi et a réduit l’écart, avec un but en infériorité numérique à 10 : 05 de jeu.

À peine plus d’une minute plus tard, Condotta a créé l’égalité avec un tir rapide.

Avec 3 : 25 à disputer au deuxième engagement, Andrea a redonné les devants aux Phantoms, en avantage numérique, à l’aide d’un bon des poignets qui a déjoué Dobes du côté du bouclier.

Pas moins de 26 minutes de pénalité ont été décernées en deuxième période.

Mysak a porté le score à 3-3 à 7 : 14 de jeu au troisième vingt, lui qui était positionné devant le filet.

Dobes s’est signalé avec un arrêt de la mitaine lors d’un deux contre un des Phantoms dès les secondes suivant le but de Mysak.

Le Rocket a profité d’un avantage numérique en fin de troisième période. Kidney a donner les devants à son équipe pour la première fois du match, avec 1 : 07 à disputer, lorsqu’il a profité d’une rondelle bondissante pour décocher à travers le trafic et déjouer le gardien des Phantoms, qui n’a jamais vu la rondelle arriver.