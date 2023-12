Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Bo Horvat a marqué le but vainqueur après 46 secondes de jeu en prolongation et les Islanders de New York ont défait les Maple Leafs de Toronto 4-3, lundi.

Brock Nelson et Kyle Palmieri ont chacun inscrit un but et une aide, alors que Casey Cizikas a également touché la cible dans la victoire. Noah Dobson a récolté trois aides et Ilya Sorokin a terminé le match avec 36 arrêts.

John Tavares a obtenu un but et une aide. Auston Matthews et Morgan Rielly ont marqué les autres buts des Maple Leafs. William Nylander a obtenu deux aides et le gardien Ilya Samsonov a stoppé 27 lancers.

En temps supplémentaire, Horvat a profité de la belle passe de Mathew Barzal pour marquer, et ainsi permettre à son équipe de dépasser les Flyers de Philadelphie au deuxième rang de la section Métropolione.

Les Islanders menaient 3-1 lorsque Tavares, un ancien joueur des Islanders, a réduit l’écart contre son équipe avec un lancer du défenseur Conor Tiimmis qu’il a redirigé dans le filet, à 7 : 43 de jeu en deuxième période.

Scott Charles, Associated Press