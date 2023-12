Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Quatrième revers consécutif pour les Blues Les Blues de St. Louis ont congédié leur entraîneur-chef Craig Berube, mardi, après une défaite de 6-4 face aux Red Wings de Detroit. Il s’agissait d’un quatrième revers consécutif pour les Blues, qui montrent un dossier de 13-14-1 cette saison. Berube a mené les Blues à la conquête de la coupe Stanley en 2019. En six saisons à la barre du club, il revendique une fiche de 206-131-44. Les Blues ont nommé Drew Bannister comme entraîneur-chef par intérim. Il dirigeait les Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine. La victoire des Red Wings, mardi, s’est concrétisée en troisième période avec des buts de Robby Fabbri et Lucas Raymond. Moritz Seider, Jake Walman, Jonatan Berggren et Michael Rasmussen ont aussi touché la cible dans la victoire. Les Red Wings avaient perdu leurs trois derniers matchs, avec un dossier de 0-2-1. Kevin Hayes a inscrit deux buts pour les Blues. Marco Scandella et Brandon Saad ont aussi trouvé le fond du filet. Les Blues ont perdu quatre matchs de suite et cinq de leurs six dernières sorties. Jordan Binnington a stoppé 26 rondelles pour les Blues. Raymond a créé l’égalité 4-4 en avantage numérique après seulement 48 secondes de jeu en troisième période. Fabbri a ensuite donné les devants 5-4 à son équipe à 6 : 38. Rasmussen a complété le score avec un but dans un filet désert, à 18 : 21 de jeu. Ville Husso a repoussé 33 tirs pour les Red Wings, à son premier match contre les Blues depuis avoir été échangé par l’équipe en juillet 2022. Warren Mayes, Associated Press

Des doublés pour Matthews et Marner dans une victoire des Maple Leafs PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mitchell Marner (16), Auston Matthews (34) et William Nylander (88) Auston Matthews et Mitch Marner ont réussi des doublés et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Rangers de New York 7-3, mardi. Matthews a ajouté deux mentions d’aide. Conor Timmins, Calle Jarnkrok et David Kampf ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs sept dernières rencontres (5-0-2). Les Maple Leafs menaient 4-1 après la première période, mais les Rangers ont inscrit deux buts en deuxième pour réduire l’écart à un seul filet. Marner a toutefois inscrit son deuxième de la soirée lors d’un avantage numérique en troisième et les Maple Leafs ont ajouté deux autres buts. Blake Wheeler a inscrit deux buts et Mika Zibanejad a enfilé l’aiguille en supériorité numérique pour les Rangers, qui ont perdu pour la troisième fois en quatre sorties. Martin Jones a effectué 28 arrêts à son premier départ avec les Maple Leafs. Il œuvre à titre d’adjoint à Ilya Samsonov depuis que Joseph Woll s’est blessé à la cheville. Le défenseur des Rangers K’Andre Miller n’était pas en uniforme pour des raisons personnelles. Zac Jones l’a remplacé dans la formation. Allan Kreda, Associated Press

Aho réussit un doublé dans une victoire des Hurricanes face aux Sénateurs PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Sebastian Aho (20) Sebastian Aho a marqué deux buts et a ajouté une mention d’aide pour mener les Hurricanes de la Caroline à une victoire de 4-1 contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi. Matin Necas et Seth Jarvis ont également touché la cible, puis Pyotr Kochetkov a effectué 30 arrêts pour les Hurricanes, qui ont mis un terme à une séquence de quatre défaites. Josh Norris a inscrit le seul but des Sénateurs, qui avaient remporté leurs trois matchs précédents. Joonas Korpisalo a repoussé 24 rondelles. Les Sénateurs joueront maintenant cinq de leurs sept prochains matchs sur la route. Brady Tkachuk a obtenu un tir de pénalité lorsque Kochetkov a lancé son bâton pour freiner Drake Batherson en échappée, en troisième période. Le gardien s’est avancé pour défier Tkachuk, qui n’a pas apprécié la manœuvre. Le capitaine des Sénateurs l’a fait savoir à Kochetkov, et il a été chassé de la rencontre. Les Sénateurs ont été blanchis en quatre occasions en avantage numérique et n’ont pas été en mesure de trouver le fond du filet à leurs 18 dernières opportunités devant leurs partisans. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Les Penguins battent les Coyotes PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Jeff Carter (77) et Lars Eller (20) devant le gardien Connor Ingram (39) Jeff Carter et Jake Guentzel ont chacun marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Coyotes de l’Arizona 4-2, mardi soir. Les Penguins ont mis fin à une disette de 37 avantages numériques sans but, trouvant le fond du filet deux fois dans cette situation contre les Coyotes. La séquence durait depuis plus d’un mois. Guentzel a inscrit le premier but des Penguins en avantage numérique en 31 jours, lorsqu’il a battu Connor Ingram tôt en début de match. Il a aussi marqué dans un filet désert pour sceller l’issue de la rencontre. Carter a fait dévier le tir de la pointe de Kristopher Letang à 4 : 32 de jeu au troisième vingt. L’attaquant avait marqué son premier but du match en infériorité numérique, en première période. Tristan Jarry a bloqué 19 tirs pour les Penguins, qui avaient perdu leurs quatre derniers matchs. Lawson Crouse a inscrit son 13e but de la campagne, en plus d’obtenir une aide sur le filet de Matias Maccelli en avantage numérique. Ingram a réalisé 40 arrêts. Will Graves, Associated Press

Les Predators défont les Flyers en prolongation PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Morgan Frost (48) et Colton Sissons (10) Filip Forsberg a touché la cible après 18 secondes de jeu en prolongation, et les Predators de Nashville l’ont emporté 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, mardi. Juuse Saros a effectué 38 arrêts pour signer une cinquième victoire de suite. Gustav Nyquist et Michael McCarron ont également trouvé le fond du filet pour les Predators, qui remportaient un cinquième match à leurs six derniers. Sean Couturier et Travis Sanheim ont répliqué pour les Flyers, qui subissaient une première défaite en cinq matchs. Samuel Ersson a repoussé 18 rondelles pour voir sa série personnelle de quatre victoires s’arrêter. En prolongation, Ersson a bloqué le tir initial de Forsberg du côté gauche, mais l’attaquant a récupéré la rondelle derrière le gardien et l’a fait glisser derrière la ligne des buts. Nyquist a inscrit le premier filet de la rencontre en faisant dévier un tir du défenseur québécois Alexandre Carrier. Les Flyers ont été blanchis en quatre avantages numériques. Avant cette rencontre, ils montraient le pire rendement de la LNH en supériorité sur la route, à 6,1 %. Jim Diamond, Associated Press

Un tour du chapeau pour Brock Boeser dans un gain des Canucks PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Brock Boeser Brock Boeser a réussi un tour du chapeau et les Canucks de Vancouver ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-1, mardi. Le capitaine des Canucks Quinn Hughes a récolté trois mentions d’aide, une de plus que son coéquipier J. T. Miller. Andrei Kuzmenko a inscrit l’autre but des Canucks. Thatcher Demko a repoussé 28 rondelles. Brayden Point a été l’unique marqueur du Lightning. Andrei Vasilevskiy a réalisé 18 arrêts. Boeser a inscrit son 19e but de la saison à 9 : 28 en deuxième période. Il a frappé la rondelle au vol après que Vasilevskiy eut bloqué le tir initial de Miller. Il a ajouté un deuxième but huit minutes plus tard. Son troisième but est survenu dans une cage déserte avec un peu plus d’une minute à écouler à la rencontre. Il a ainsi rejoint Auston Matthews au sommet des buteurs de la LNH, avec 21 filets. Le Lightning avait ouvert la marque avant la marque des deux minutes en première. L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a trouvé Point à l’embouchure du filet. Kuzmenko a créé l’égalité lors du premier avantage numérique du match. Nick Wells, La Presse Canadienne

Le Kraken signe une première victoire en neuf matchs PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Joey Daccord Joey Daccord a effectué 24 arrêts pour signer son premier blanchissage en carrière et le Kraken de Seattle a mis un terme à une séquence de huit défaites en venant à bout des Panthers de la Floride 4-0, mardi. Kailer Yamamoto a marqué son quatrième but de la saison tôt en deuxième période et Pierre-Édouard Bellemare a inscrit son troisième avec 14 : 01 à jouer en troisième. Le défenseur Ryker Evans a obtenu son premier point en carrière sur la séquence après avoir été rappelé la semaine dernière. Alex Wennberg a ajouté un but – son quatrième – à 9 : 13 de la troisième, puis Eeli Tolvanen a scellé le résultat en marquant dans une cage déserte avec 3 : 53 à écouler. Yamamoto et Bellemare ont tous les deux ajouté une mention d’aide à leur dossier. Will Borgen s’est fait complice de deux buts, et le Kraken a signé sa première victoire depuis le 22 novembre, contre les Sharks de San Jose. Sergei Bobrovsky a bloqué 19 tirs pour les Panthers, qui ont vu leur série de victoires s’arrêter à trois. Ils ont été blanchis pour la troisième fois de la saison. Tim Booth, Associated Press

Une huitième victoire de suite pour les Oilers PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Connor Bedard et Connor McDavid Connor McDavid et Evan Bouchard ont tous les deux récolté deux mentions d’aide et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1, mardi, à l’occasion du tout premier duel entre Connor McDavid et Connor Bedard. Sam Gagner a marqué un but et a ajouté une aide. Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl et Zach Hyman ont également marqué pour les Oilers, qui ont signé une huitième victoire de suite. Bedard a été le premier à marquer dans cette rencontre. Il a inscrit son 12e filet de la saison après seulement 3 : 21 de jeu en première période. Il a battu le gardien Stuart Skinner d’un tir dans le coin supérieur droit du filet. McDavid a prolongé sa séquence à 10 matchs avec au moins un point, alors que celle de Bouchard est maintenant à 12 parties. C’est la deuxième plus longue séquence du genre pour un défenseur dans l’histoire de l’équipe. Stuart a terminé sa soirée de travail avec 22 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Petr Mrazek a été mis à l’épreuve à 29 reprises. Shane Jones, La Presse Canadienne

Les Golden Knights défont les Flames en prolongation PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Mark Stone Mark Stone a marqué deux buts, dont celui de la victoire en prolongation, et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Flames de Calgary 5-4, mardi. Stone a également récolté deux aides pour terminer sa soirée de travail avec quatre points. Chandler Stephenson, Ivan Barbashev et William Karlsson ont aussi touché la cible pour les Golden Knights. Logan Thompson a effectué 27 arrêts. Yegor Sharangovich a réussi un doublé pour les Flames. Mackenzie Weegar et Nazem Kadri ont également fait scintiller la lumière rouge, et Dustin Wolf a bloqué 34 tirs. Les Golden Knights, qui occupent le premier rang du classement général de la LNH avec cette quatrième victoire de suite et leurs 45 points, ont gagné neuf des 10 duels entre les deux équipes au Nevada. Les favoris locaux n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs neuf derniers matchs (6-0-3). Sept de leurs 13 dernières parties ont nécessité la prolongation. W.g. Ramirez, Associated Press