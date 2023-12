Jake Allen affirme qu’il n’a jamais eu à partager le filet avec deux autres gardiens dans la LNH, mais tout indique qu’il devra commencer s’y faire, si ce n’est déjà fait.

Nous voici à Noël, ou presque, et le Canadien en est encore là, à demander à trois gardiens de se séparer la tâche devant le but.

Avec les rumeurs de transaction qui ont circulé depuis le début de la saison, souvent avec le nom d’Allen au centre de tout ça, on aurait pu penser que le dossier des trois gardiens allait être réglé à peu près à cette date.

Mais non, il n’y a rien de réglé. Ce qui ne semble pas déranger le vétéran outre mesure.

« Ce n’est pas plus difficile que ça l’était, a expliqué Allen vendredi midi à Brossard. C’est une question qu’on me pose souvent, comme on la pose à Cayden (Primeau). Mais c’est la même situation ; il y a trois gardiens ici. Sam (Montembeault) a très bien joué, et il méritait les deux derniers départs. Moi, j’attends ma chance. »

Cette occasion ne surviendra pas samedi à Buffalo, puisque c’est Primeau qui sera devant le filet face aux Sabres. Selon le principe de la rotation déjà établi, Allen obtiendrait donc le départ suivant, celui de dimanche soir au Centre Bell contre les Predators de Nashville, ce qui n’a pas encore été confirmé.

C’est quelque chose qui est complètement hors de mon contrôle. Je suis le gardien du Canadien, c’est qui je suis, et je désire être ici. Jake Allen

En attendant sa prochaine occasion, Allen doit retrouver ses repères, lui qui avait connu un superbe mois d’octobre, avec une fiche de 3-0-1, une moyenne de 2,63 et un taux d’efficacité de ,930.

Depuis, c’est un tantinet plus difficile, et il a échappé ses six derniers départs, sans avoir pu goûter à la victoire depuis le 28 octobre. La plupart des gardiens estiment que ça prend des matchs pour se sortir d’une mauvaise passe, mais Jake Allen n’a pas ce luxe, pas plus que Primeau, qui tentera de se replacer samedi après une très mauvaise soirée de cinq buts face aux Panthers de la Floride.

« On ne joue pas souvent mais ça ne doit pas être une excuse, a ajouté Jake Allen. Il faut être prêt à aller sur la glace quand c’est notre tour ; il y a des attaquants ou des défenseurs qui passent parfois de 7 à 10 matchs sans jouer. Ça arrive, ce n’est pas une grosse histoire […] On veut toujours retourner devant le filet le plus vite possible, mais il y a deux autres gars ici qui méritent de jouer eux aussi. »

De toute façon, selon Allen, il ne faudrait pas s’étonner de voir de plus en plus d’équipes employer un système à trois gardiens dans le futur.

« Je pense que ça va peu à peu devenir la norme… Il y a quoi, cinq équipes qui ont amorcé la saison avec trois gardiens ? À cause de la nature de la position, je ne serais pas surpris si ce nombre passait éventuellement à huit équipes. Ce n’est pas tout le monde qui mise sur un (Andrei) Vasilevskiy ou un (Igor) Shesterkin qui peut jouer pendant 65 matchs dans l’année. »