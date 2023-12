Ça commence à être assez clair pour tout le monde : Jake Allen ne traverse pas une très bonne séquence.

Après qu’il eut perdu ses six derniers départs, voilà sa fiche à 3-5-2, son taux d’efficacité à ,898 et sa moyenne de buts accordés à 3,74. Dans cette dernière catégorie, seuls Kaapo Kahkonen, Eric Comrie, Lukas Dostal et Jack Campbell font pire parmi les 64 gardiens ayant amorcé au moins cinq rencontres.

Au cours des dernières années, les statisticiens ont commencé à s’intéresser, chez les patineurs, à la qualité de l’opposition. Sur papier, par exemple, un défenseur pourrait sembler très bien s’en sortir, mais après vérification, on réalisera que c’est parce qu’il n’affronte jamais les deux premiers trios adverses. Appelons aléatoirement ce phénomène la prime Arber Xhekaj.

Quand on fait le même genre d’exercice avec les gardiens du Canadien, un constat saute aux yeux : il n’y a pas que le privé qui ne reçoit pas de cadeau, comme le chante Michel Rivard. Dans la rotation à trois, Jake Allen hérite, et de loin, de la tâche la plus ingrate.

Huit des dix équipes qu’il a affrontées jusqu’ici entreraient en séries éliminatoires si la saison se terminait ce dimanche 3 décembre. Et parmi les deux restantes, il y a le Lightning de Tampa Bay, dont personne n’annoncera la mort avant que le cadavre soit froid.

À l’inverse, en neuf départs, Samuel Montembeault ne s’est mesuré qu’à trois clubs présentement dans le portrait des séries.

Pour le présent exercice, nous avons comparé la charge de travail des trois portiers du Tricolore en utilisant le taux de points de classement, au 3 décembre, de tous leurs adversaires. Le résultat est éloquent.

Jake Allen : 61,4 % Cayden Primeau : 55,9 % Samuel Montembeault : 49,8 %

Cela nous rappelle que Cayden Primeau n’est pas épargné lui non plus : trois de ses cinq départs l’ont opposé à des clubs actuellement parmi les neuf meneurs du classement général du circuit. Son premier match de la saison a aussi eu lieu contre les Devils du New Jersey, avant qu’ils ne perdent tous leurs moyens par la suite.

Nuances

Certaines nuances s’imposent, cela va de soi. Un adversaire faible ne signifie pas un match facile. L’une des pires performances défensives du Canadien cette saison, en matière de buts attendus*, a été contre les Blackhawks de Chicago, qui pourraient terminer la campagne au tout dernier rang de la LNH.

Alors on ne dira pas de Montembeault qu’il a gagné, le 14 octobre dernier, un match sans histoire. À l’inverse, c’est jeudi dernier, contre les Panthers de la Floride*, un très bon club, que le CH a accordé le moins de buts attendus dans un match jusqu’ici. Cinq tirs ont néanmoins déjoué Cayden Primeau.

Qu’à cela ne tienne, si l’on s’attarde à la qualité des tirs reçus, la logique du classement est respectée. À cinq contre cinq, c’est bien Allen qui est la cible du plus de tirs dangereux par rapport aux minutes jouées. Et c’est aussi lui qui reçoit les tirs à plus courte distance.

Nombre de tirs dangereux reçus par 60 minutes à 5 contre 5* Jake Allen : 8,22 Cayden Primeau : 7,28 Samuel Montembeault : 6,02

Ce n’est pas tout de suite que ça changera. Comme Jake Allen vient de jouer contre les Red Wings de Detroit, il est presque assuré qu’il n’affrontera pas le malheureux Kraken de Seattle lundi.

Le vétéran a été interrogé, samedi soir, à propos de ses affectations corsées. « C’est la manière dont la rotation fonctionne en ce moment, a-t-il simplement répondu. J’aime les défis. »

On peut en effet se douter qu’Allen préfère largement se mesurer à des puissances du circuit que de regarder ces matchs du bout du banc. Et qu’il préfère aussi parler de ses performances que des rumeurs de transaction à son sujet.

Un peu plus tôt, samedi, le directeur général Kent Hughes avait, pour sa part, répondu à une question sur son implication dans les décisions liées au ménage à trois devant le filet. L’administrateur a indiqué que oui, Jeff Gorton et lui avaient leur mot à dire dans la gestion « à haut niveau » de ce dossier. Ce sont eux, après tout, qui devront, en définitive, trancher sur le sort de Primeau et d’Allen, maintenant que Montembeault a obtenu une prolongation de contrat. « Mais déterminer quel gars va jouer quel match, c’est la décision de l’entraîneur », a précisé Hughes.

Une décision conjointe entre Martin St-Louis et son adjoint Éric Raymond, spécialiste des gardiens, précisons-le. Ceux-ci emploient-ils simplement le gardien dont c’est le tour ? Ou travaillent-ils en fonction des intérêts de l’organisation ? Par exemple, en « testant » ou en « montrant » l’un ou l’autre des hommes masqués…

On n’en sait trop rien. Mais ce qui est certain, c’est que Jake Allen n’hérite pas d’un mandat qui ressemble à celui d’un réserviste.

*Selon le site Natural Stat Trick