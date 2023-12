Ce ne devait pas être une histoire de gardien de but. Jusqu’à ce que ça en devienne une, sans pour autant que c’en soit tout à fait une. Mais ne nous égarons pas.

Cayden Primeau a connu une soirée, disons-le poliment, ordinaire. Cinq buts accordés, tous du côté de la mitaine, laissent un goût amer dans la bouche d’un gardien. Son regard fixe, dans le vestiaire, en disait long. Il n’avait pas bien paru et il le savait.

L’Américain peut néanmoins difficilement être le seul à blâmer dans la défaite sans appel de son club par la marque de 5-1 aux mains des Panthers de la Floride, jeudi. Ses coéquipiers, à preuve, se sont empressés de défendre sa performance.

« Il a joué du très bon hockey pour nous cette saison, a rappelé Brendan Gallagher. Il n’y a pas grand-chose à dire. Il sera correct. »

« La rotation à trois gardiens n’est pas facile, a renchéri Johnathan Kovacevic. J’ai toute la confiance du monde en lui. C’est un gars solide. »

Le principal intéressé était, sans surprise, plus critique. Les buts à répétition du même côté lui ont « un peu joué dans la tête », a-t-il avoué. « Ce n’est pas idéal. […] C’est inacceptable, mais je vais en tirer les leçons et juste passer à autre chose. »

Un gardien qui n’est pas dans son assiette, ça arrive, même aux meilleurs. Alors oui, Primeau s’en remettra.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Cayden Primeau se fait déjouer par un tir d’Evan Rodrigues en troisième période.

Le problème, c’est que le Canadien ne peut se permettre de voir ses gardiens connaître un mauvais match, probablement pas même un match ordinaire. Parce que si les hommes masqués sortent leurs coéquipiers du pétrin depuis le début de la saison, l’ascenseur ne remonte pas souvent. Voire jamais.

Tous les modèles de calcul des buts attendus disent la même chose : à cinq contre cinq, les gardiens montréalais ont sauvé, match après match, d’un demi à un but par tranche de 60 minutes. Quand on se rappelle que cette équipe a remporté huit de ses dix victoires par la marge d’un seul but, on réalise que sa position au classement pourrait être encore pire.

Sur le plan de l’attaque, les patineurs ne font pas de cadeaux à leurs gardiens. Les voilà au 27e rang de la ligue pour les buts marqués par match, même au 28e à cinq contre cinq. L’avantage numérique n’a pas touché la cible à ses 23 dernières occasions, soit en plus de 40 minutes de travail avec au moins un homme en plus.

Jeudi, les Panthers ont offert deux avantages numériques entiers au Tricolore au cours de la seule première moitié de la première période. L’histoire nous l’a appris : ça n’a pas été fructueux.

On n’a pas capitalisé, et on n’a pas créé beaucoup de momentum. On doit être meilleurs que ça. Sean Monahan

Fardeau

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Gustav Forsling (42) et Brendan Gallagher (11)

Le pire, c’est que le Canadien avait plutôt bonne mine après 40 minutes, et ce, en dépit du retard de 1-0 qu’il accusait. Le spectacle n’était pas excitant — vraiment pas, même —, mais pour un club qui était rentré pendant la nuit d’un long voyage, et contre un adversaire mieux nanti sur le plan du talent, il n’y avait rien de gênant.

« On jouait notre style, et même si ça ne paraissait pas sur le tableau indicateur, on était probablement la meilleure équipe sur la glace », a estimé Brendan Gallagher.

Martin St-Louis a vu la même chose. « On a disputé un bon match, a-t-il dit. Dès le départ, il n’y avait pas de passagers. On était là. L’effort était là. […] C’est plate de perdre, mais je suis fier de mon équipe pareil. »

Lucide, il a toutefois concédé que ses troupiers n’avaient pas été « opportunistes ». « Ç’a un peu fait la différence. On aurait pu entrer en troisième période avec l’avance. »

Ce n’est pas arrivé. Encore. Dans ces circonstances, les gardiens n’ont d’autre choix que d’être parfaits.

Les collègues de Cayden Primeau ont eux aussi trébuché, plus tôt cette saison. Jake Allen a été généreux envers les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay. Samuel Montembeault n’a pas été phénoménal contre le Wild du Minnesota et, plus récemment, contre les Blues de St. Louis. Ça arrive, donc.

Ces matchs ont toutefois présenté un élément commun : le CH, en tant que groupe, n’a pas été très bon sur le plan collectif. Alors, que le gardien ne soit pas phénoménal n’a pas changé grand-chose au destin de l’équipe.

Quand c’est serré, la marge d’erreur des gardiens montréalais n’existe plus. L’élastique, déjà tendu au possible, se rompt.

Aucun des portiers du Tricolore n’appartient à l’élite de sa profession. Les trois ont pourtant l’obligation d’être sans faille, sans quoi leur équipe ne gagnera probablement pas. C’est un lourd fardeau à porter. Et c’est aussi un peu injuste.

En hausse : Jake Evans PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Evans Avec au moins deux bonnes chances de marquer, il a été un des rares attaquants à avoir été visibles tout au long de la soirée.

En baisse : Cole Caufield PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Cole Caufield (22) et Gustav Forsling (42) Ça ne semblait pas cliquer pour son trio, et le franc-tireur n’a franchement rien provoqué de transcendant. Il a récolté une mention d’aide grâce à une jolie passe à Johnathan Kovacevic sur son but… et ç’a été pas mal tout.

Le chiffre du match : 4 PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Johnathan Kovacevic Johnathan Kovacevic a inscrit quatre buts à ses sept derniers matchs. Il en avait marqué trois au cours de la dernière saison en entier.