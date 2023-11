(Columbus) Le ménage à trois devant le filet du Canadien s’inscrit dans les grands enjeux de 2023, pas très loin derrière le mouvement de grève dans le secteur public et les élucubrations sur le besoin ou non d’un troisième lien à Québec.

Ce ménage à trois est déploré par plusieurs, mais il appert qu’il comporte aussi ses avantages.

Mercredi midi, le collègue du 98,5 Martin McGuire a appris que Cayden Primeau rentrait à Montréal cet après-midi. Explication de Martin St-Louis, lors de sa rencontre matinale avec les journalistes : Primeau sera le gardien partant du Tricolore jeudi, au Centre Bell, contre les Panthers de la Floride.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau

D’ici là, le CH doit en découdre avec les Blue Jackets de Columbus mercredi soir. L’équipe rentrera ensuite à Montréal, mais les joueurs ne seront pas à la maison avant 2 h du matin. Sauf Primeau qui, s’il ne s’accroche pas les pieds au Miami Deli, bénéficiera d’une bonne nuit de sommeil.

« Évidemment, quand on revient tard, on se couche tard, a relevé le défenseur Kaiden Guhle, en mêlée de presse à l’hôtel où loge le Tricolore. Après un match, je ne me couche pas tout de suite de toute façon, car ça me prend du temps à m’endormir. Ça va probablement lui être profitable, cette nuit de sommeil. C’est un bénéfice pour lui. »

Samuel Montembeault défendra le filet du Tricolore, et on comprend maintenant que Jake Allen sera son adjoint, dans ce qui est une parfaite rotation des gardiens depuis le 12 novembre.

À l’avant, Joel Armia sera réintégré à la formation. Le gros ailier droit prendra la place de Michael Pezzetta. En défense, le sextuor de Los Angeles demeurera inchangé. On ignore cependant la composition des trios puisque seuls les réservistes ont chaussé les patins mercredi matin.

Le Canadien conclura ainsi une série de cinq matchs d’affilée sur la route, bien qu’il l’équipe était rentrée à Montréal entre les rencontres à Boston et à Anaheim. Les Montréalais ont remporté deux des quatre duels à l’arraché, et ont subi des défaites sans appel dans les deux autres matchs. Dans les circonstances, rentrer à la maison avec une fiche positive constituerait pour eux un cadeau de Noël avant l’heure.

« Je veux voir 20 gars dans l’équation. On ne peut pas juste avoir deux ou trois gars. Je veux que leurs actions démontrent qu’ils veulent vraiment finir le voyage en beauté. »