Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 1er décembre dans la LNH.

Laine a réduit l’écart en avantage numérique et Voronkov a créé l’égalité 43 secondes plus tard.

À peine plus de deux minutes plus tard, Tkachuk a porté le score à 2-0 avec un but en avantage numérique. Tim Stützle a récolté une aide sur le but, pour son 200 e point en carrière.

Brady Tkachuk a inscrit un but et une aide, alors que Claude Giroux a aussi marqué pour les Sénateurs, qui ont perdu un troisième match de suite. Joonas Korpisalo a bloqué 19 tirs à son premier match contre les Blue Jackets, son ancienne équipe avec laquelle il a passé les sept premières années et demie de sa carrière.

Patrik Laine, Dmitri Voronkov, Adam Fantilli et Boone Jenner ont touché la cible pour les Blue Jackets. Johnny Gaudreau et Zach Werenski ont les deux récolté deux aides.

Les Sharks gagnent 6-3 contre les Devils et remportent un premier match à l’étranger

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS

Jacob MacDonald et Anthony Duclair ont les deux inscrit deux buts, et Kaapo Kahkonen a repoussé 44 tirs pour aider les Sharks de San Jose à vaincre les Devils du New Jersey 6-3, vendredi, et signer un premier gain à l’étranger cette saison.

Mikael Granlund a marqué un but et ajouté deux mentions d’aide, alors que William Eklund a également marqué pour les Sharks. Les Sharks s’amenaient au New Jersey avec un dossier de 0-10-0 sur la route, et seulement six buts au total dans ces matchs.

Dawson Mercer, Jack Hughes et Ondrej Palat ont fait scintiller la lumière rouge pour les Devils, qui avaient remporté trois matchs de suite. À ses débuts dans la LNH, Simon Nemec a récolté deux aides. Akira Schmid a stoppé 12 tirs.

MacDonald a marqué le premier but du match après 2 : 10 de jeu.

Mercer a inscrit son sixième filet de la saison, en avantage numérique, pour créer l’égalité.

MacDonald a redonné les devants aux Sharks en début de deuxième vingt. Duclair a doublé l’avance des siens à mi-chemin dans la période.

Hughes a marqué son neuvième but de la saison, mais Duclair a de nouveau marqué pour porter le score à 4-2.

Eklund a complété la marque pour les Sharks avec un but dans un filet désert, dans la dernière minute de jeu en temps réglementaire.

L’ancien des Sharks Timo Meier était de retour dans la formation après avoir raté sept matchs en raison d’une blessure au bas du corps.

Allan Kreda, Associated Press