Lisez les comptes rendus des parties disputées samedi dans la LNH.

Jason Robertson a marqué deux buts et les Stars de Dallas ont servi une correction de 8-1 au Lightning de Tampa Bay, samedi.

Joe Pavelski a obtenu un but et deux aides alors que Jamie Benn et Mason Marchment ont tous deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Stars.

Tyler Seguin, Thomas Harley et Sam Steel ont également fait mouche tandis que Jani Hakanpaa et Roope Hintz ont tous deux mis la table pour deux buts des vainqueurs. Jake Oettinger a réalisé 32 arrêts pour les Stars.

Victor Hedman a inscrit l’unique but du Lightning, qui a subi un quatrième revers de suite pour une première fois cette saison.

Les huit buts des Stars ont égalé leur sommet cette saison et il s’agit également du plus haut total alloué par le Lightning.

Andrei Vasilevskiy a été chassé de son filet après deux périodes. Il a permis six buts en 25 tirs à son quatrième départ de la saison, après être revenu au jeu. Jonas Johansson a concédé deux buts en fin de match.

Robertson a marqué huit buts en 22 matchs cette saison, après avoir inscrit 18 buts pendant le même nombre de parties lors de la dernière campagne.

Associated Press