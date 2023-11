(Montréal) L’attaquant étoile Patrick Kane a accepté une offre de contrat des Red Wings de Detroit pour le reste de la saison.

Stephen Whyno et John Wawrow La Presse Canadienne

L’entente est de 2,75 millions US, pour la saison complète, de sorte qu’il touchera un peu plus de 2 millions au prorata.

En août dernier, Kane avait confié à l’AP avoir déjà patiné une vingtaine de fois depuis qu’il a subi une opération de resurfaçage à une hanche, le 1er juin.

Le gagnant de trois coupes Stanley a été opéré pour réparer une blessure tenace qui l’a gêné au cours de la dernière saison avec les Blackhawks de Chicago, puis, après un échange, lors des séries avec les Rangers de New York.

Plusieurs équipes convoitaient ses services, dont le club de sa ville natale, les Sabres de Buffalo, de même que les Maple Leafs de Toronto et les champions en titre de l’Association Est, les Panthers de la Floride. Il aura finalement arrêté son choix sur l’offre des Red Wings et de leur directeur général, Steve Yzerman.

Kane tentera de devenir le troisième joueur à effectuer un retour dans la LNH après avoir subi une importante opération à une hanche, après le défenseur Ed Jovanovki et le joueur de centre Nicklas Backstrom. Jovanovski n’a disputé que 37 matchs après son retour, et Backstrom a récemment quitté les Capitals de Washington après 47 parties – sa hanche gauche artificielle serait problématique, et il semble peu probable qu’il effectue un retour au jeu cette saison.

L’arrivée de Kane pourrait donner du tonus aux Red Wings, qui présentent un dossier de 11-6-3 après 20 matchs et qui font présentement partie du portrait éliminatoire dans l’Est en vertu de leur troisième place au classement de la section Atlantique. Les Red Wings, qui ont gagné 11 coupes Stanley entre 1936 et 2008, tentent de mettre un terme à une disette de sept saisons sans participation aux séries éliminatoires – leur plus longue depuis les années 1970.

La production de Kane a chuté la saison dernière, alors qu’il a amassé 21 buts et 57 points, en 73 matchs.

Il était diminué, mais aussi, il a disputé les 54 premiers matchs avec les Hawks, qui sont en reconstruction.

Sa production a augmenté avec les Rangers : cinq buts et 12 points en 19 matchs de saison régulière, puis un but et six points au premier tour dans l’Est contre les Devils du New Jersey, tombeurs des Rangers en sept matchs.

Parmi les joueurs américains dans l’histoire de la LNH, l’athlète de 35 ans originaire de Buffalo est deuxième derrière Mike Modano, avec 1237 points.

Kane a été l’une des pièces maîtresses des conquêtes de la coupe par les Hawks en 2010, 2013 et 2015. Il a aussi remporté le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue, en 2016.

On ignore pour l’instant à quel moment Kane obtiendra le feu vert pour disputer une rencontre dans la LNH. Ses représentants avaient déjà indiqué qu’il attendrait d’être complètement rétabli de l’opération avant de s’entendre avec une équipe du circuit Bettman.

Les Red Wings affronteront les Rangers mercredi soir au Madison Square Garden.