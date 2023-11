Sean Monahan n’a pas de point à ses six derniers matchs et son dernier but remonte au 2 novembre.

(Los Angeles) Il y a des joueurs qui se cachent derrière des raisons et des excuses, mais de toute évidence, Sean Monahan n’est pas l’un de ces joueurs-là.

Au moment où le Canadien quittait le soleil de la Californie pour le gris de Columbus, lundi matin à Los Angeles, Monahan a été invité à parler de son jeu, et il n’est pas passé par quatre chemins.

« Je dois être meilleur, a-t-il admis au terme de l’entraînement du Canadien, lundi matin en banlieue de Los Angeles. Notre trio, on a eu des hauts et des bas. On doit jouer mieux que ça, et en tant que joueur de centre, ça commence avec moi. Je suis un joueur fier et je dois être meilleur que ça. »

Meilleur comment ? Évidemment, pour un gars qui s’est déjà offert une saison de 82 points, ça revient à envoyer la rondelle au fond du filet, ou à tout le moins, à aider d’autres à le faire. Mais Monahan n’a pas de point à ses six derniers matchs, et son dernier but remonte au 2 novembre, une sécheresse de 11 matchs sans pouvoir mettre une rondelle derrière un gardien.

Tanner Pearson et Josh Anderson, les compagnons de trio de Monahan, ne vont pas vraiment mieux eux non plus. On sait déjà qu’Anderson n’a pas marqué depuis le mois de mars, et Pearson n’a pas marqué depuis le 23 octobre.

Ce n’est évidemment pas ce qu’ils recherchent, à commencer par Monahan.

« Je dois être meilleur en attaque, et j’ai besoin de toucher à la rondelle plus souvent, a-t-il ajouté. Je dois être meilleur que ça partout sur la glace. Sur notre trio, je suis le joueur de centre et ça doit commencer avec moi.

« Quand on ne produit pas en attaque, qu’on ne joue pas à notre mieux, ça devient frustrant. J’ai déjà vécu ça auparavant, et il faut chercher à s’en sortir. Mais je sais que je dois être meilleur, et meilleur dans plusieurs aspects du jeu. Je dois provoquer plus de choses en attaque, mais j’ai confiance et je sais ce que je suis capable de faire. Ce n’est qu’une question de temps. »

Martin St-Louis semble croire aussi que ce n’est qu’une question de temps en ce qui concerne ce vétéran.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis

« Il y a des fois un peu de malchance là-dedans je dirais, mais je ne suis pas inquiet, Sean va retrouver son rythme, a expliqué l’entraîneur. En plus, notre jeu en avantage numérique n’est pas aussi bon qu’on le voudrait, et c’est un aspect qui peut aider nos joueurs offensifs à aller chercher des points d’habitude. »

La bonne nouvelle, c’est qu’au hockey, les joueurs ont la chance de se reprendre assez rapidement, et c’est ce que Sean Monahan aura l’occasion de faire lors du prochain match, celui de mercredi soir à Columbus, là où le Canadien voudra finir ce voyage en beauté, ayant récolté quatre points sur une possibilité de six jusqu’ici.

« Il va y avoir des moments dans une saison où ça va bien, où ça va moins bien, a ajouté Martin St-Louis. Mais ce que j’aime de Sean, c’est qu’il continue de s’attaquer à la tâche, il continue de travailler. Son jeu a baissé un peu, mais ça va revenir. »