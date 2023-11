(San Jose) Hormis quelques détails comme la chaleur, les palmiers et les gens qui se promènent en t-shirt à la fin novembre, ce jour de match à San Jose n’a pas été trop dépaysant pour le Québécois errant.

Entre autres, il y a toujours pas mal de chandails rouges par ici dans les gradins, et en tendant bien l’oreille, on peut entendre parler français ; au hasard des conversations, on a pu capter une franche discussion sur l’importance de ne pas oublier ses pneus d’hiver au moment de rentrer à la maison.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE L’Augie’s Montréal Deli, au SAP Center de San Jose

Mais en plus, à la hauteur de la patinoire, on retrouve des bars, des restos… et un comptoir qui s’affiche avec une fleur de lys.

Le resto en question, l’Augie’s Montréal Deli – oui, avec l’accent aigu sur le e de Montréal ! –, est une authentique création montréalaise, avec naguère un vrai de vrai resto non loin d’ici, à Berkeley, depuis fermé. Mais il reste des comptoirs, dont celui-ci, dans les couloirs du SAP Center.

Le menu ? Là aussi, on se sent chez nous, avec des plats de viandes fumées, sans oublier l’incontournable poutine, de toute évidence assez populaire, mais à laquelle il nous a fallu dire non, histoire de ne pas commettre d’abus.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE Le menu de l’Augie’s Montréal Deli

Tout ça est bien sympa, encore plus quand les joueurs des Sharks arrivent en passant par une énorme tête de requin au son d’un classique de Metallica, qui est sans doute le plus québécois de tous les groupes américains.