Le défenseur Damon Severson au repos pour six semaines

(Columbus) Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Damon Severson devrait rater six semaines d’activités après avoir subi une blessure au muscle oblique externe lors de la dernière défaite de son équipe.

Le directeur général Jarmo Kekalainen a annoncé le diagnostic de Severson mardi, précisant que le joueur âgé de 29 ans devrait être à l’écart du jeu jusqu’au retour de la période des Fêtes.

Severson a plongé dans l’espoir de conserver le disque en territoire offensif en deuxième période du match de dimanche contre les Flyers de Philadelphie, mais les Blue Jackets ont tout de même concédé un but alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Il a ensuite quitté la surface glacée, et n’est pas retourné au jeu par la suite.

Les Blue Jackets connaissent présentement une série de neuf défaites, au cours de laquelle ils ont notamment laissé filer l’avance en sept occasions.

« On se tire dans le pied, a admis l’entraîneur-chef recrue des Blue Jackers Pascal Vincent samedi après la défaite contre les Capitals de Washington. Nous commettons des erreurs dans les pires moments, et ça nous coûte des matchs, et des points de classement. C’est redondant. »

Severson jouait en moyenne près de 21 minutes par match pour les Blue Jackets, et il avait amassé huit points en 19 rencontres jusqu’ici cette saison.

Les Blue Jackets affronteront Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago mercredi.