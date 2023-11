(New York) Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar, l’ailier droit des Maple Leafs de Toronto William Nylander et le centre des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby sont les trois étoiles de la semaine, a annoncé la LNH lundi.

La Presse Canadienne

Makar a mené le circuit avec sept mentions d’aide et huit points en trois matchs. Il a terminé la semaine avec deux performances consécutives de trois aides dans des victoires de 8-2 contre les Ducks d’Anaheim, mercredi, et de 6-3 contre les Stars de Dallas, samedi.

L’athlète de 25 ans était au deuxième parmi les arrières de la ligue avant les matchs de lundi avec 24 points. Seul Quinn Hughes (28), des Canucks de Vancouver, le devançait.

PHOTO CLAUDIO BRESCIANI, AGENCE FRANCE-PRESSE William Nylander

Nylander a inscrit deux buts et ajouté trois aides en deux rencontres disputées dans sa Suède natale, où les Maple Leafs ont été parfaits dans le cadre de la Série globale.

L’ailier des Leafs a récolté un but et deux aides dans un gain de 3-2 contre les Red Wings de Detroit, vendredi à Stockholm, et a réussi le but en prolongation en plus d’ajouter une mention d’aide dans une victoire de 4-3 contre le Wild du Minnesota, dimanche.

PHOTO MATT FREED, ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby

Nylander, âgé de 27 ans, est au cœur d’une séquence de 17 matchs avec au moins un point – un record d’équipe pour amorcer une saison – et a terminé la semaine avec 27 points. C’est un de moins que les porte-couleurs des Canucks Hughes, Elias Pettersson et J. T. Miller, au sommet du circuit.

Crosby a mené la ligue avec cinq buts. Il s’est également fait complice de deux buts en quatre rencontres.

Le fait saillant de sa semaine est son 13e tour du chapeau et sa 38e performance de quatre points en carrière, mardi contre les Blue Jackets de Columbus.

Le capitaine des Penguins compte 562 buts en carrière, dont 12 cette saison.