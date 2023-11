Les entraîneurs de la LNH ont eu un répit la saison dernière. Seul Bruce Boudreau a été congédié avant de terminer son mandat, en janvier par les Canucks. L’année précédente, Joel Quenneville, Jeremy Colliton, Travis Green, Alain Vigneault, Dominique Ducharme, Dave Tippett et Paul Maurice n’ont pas eu le temps d’achever la saison.

Les Oilers n’ont pas attendu aux Fêtes. Le départ de Jay Woodcroft pressait, tant cette équipe pourtant talentueuse accumulait les défaites, après deux saisons de plus de 100 points. Le congédiement de Woodcroft aura-t-il un effet d’entraînement ?

Dressons néanmoins une courte liste de cinq entraîneurs dont les postes pourraient être en danger si les choses ne se replacent pas.

Dean Evason, Minnesota

PHOTO CRAIG LASSIG, ASSOCIATED PRESS Dean Evason

Le Wild du Minnesota a participé aux séries trois années de suite sous le règne de Dean Evason, et connu autant de saisons de plus de 100 points (au prorata d’une année complète en 2020-2021). Mais rien ne va plus en ce début de saison.

Le Wild a une fiche de 5-8-7, se retrouve désormais à trois points de la dernière place donnant accès aux séries, avec néanmoins deux matchs de moins à disputer que les Blues et le rendement de Kirill Kaprizov inquiète même s’il maintient un rythme d’un point par match.

Le club a été hué copieusement à domicile dimanche lors d’une défaite humiliante de 8-3 aux mains des Stars de Dallas. Le Minnesota dispute ses deux prochains matchs en Suède contre Ottawa et Toronto. Le Wild a perdu trois matchs consécutifs par un score combiné de 15-6 et a accordé en moyenne 4,20 buts par match. Seuls les Sharks de San Jose ont fait pire, 4,40. Gênant.

D. J. Smith, Ottawa

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE D. J. Smith

Les Sénateurs avaient atteint l’étape de participer aux séries, clamait le directeur général Pierre Dorion… il y a deux ans. D. J. Smith en est à sa cinquième saison déjà et Ottawa est encore en voie de les rater. Les Sénateurs flirtent même avec le dernier rang de l’Association de l’Est.

Les fans de l’équipe ont même commencé à réclamer le départ de Smith en entonnant un hymne très désagréable aux oreilles du principal intéressé. Dorion a été congédié récemment et la nouvelle administration, le propriétaire Michael Andlauer et le président et directeur général par intérim, Steve Staios, ne doivent rien à Smith. Voyons si la victoire de 4-1 contre Calgary samedi donnera un répit à l’entraîneur des Sénateurs. Voyons leurs résultats en Suède cette semaine.

Lane Lambert, Islanders de New York

PHOTO JOHN MUNSON, ASSOCIATED PRESS Lane Lambert

Comme à Ottawa et au Minnesota, les fans ont manifesté leur mécontentement récemment. Non seulement l’entraîneur Lane Lambert a-t-il été pris en grippe, mais le vénérable directeur général de 81 ans Lou Lamoriello également.

Les Oilers ont sans doute bien choisi leur moment de congédier Jay Woodcroft puisque leur nouvel entraîneur Kris Knoblaugh allait affronter un adversaire vulnérable à son premier match lundi, les Islanders. Et Edmonton l’a justement emporté plutôt aisément 4-1, en marquant deux fois en début de troisième période en supériorité numérique.

Les Islanders ont participé aux séries de peine et de misère l’an dernier, et perdu au premier tour, malgré l’acquisition de Bo Horvat, et occupent le 23e rang du classement général à la suite de quatre échecs consécutifs. Ils ont la pire attaque de la LNH avec les Capitals de Washington et les Sharks de San Jose.

David Quinn, San Jose

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Quinn

Il faut généralement exclure les entraîneurs d’équipes en reconstruction assumée, et David Quinn se démène avec les moyens du bord tellement ce club est dépourvu de talent, mais la médiocrité des Sharks poussera-t-elle le directeur général Mike Grier à sacrifier son entraîneur pour sauver la face ?

Les Sharks sont derniers de la LNH pour les buts accordés par match (4,40), derniers pour les buts marqués (1,20) et ont remporté seulement deux de leurs quinze matchs.

Mais pourquoi changer les choses quand on s’assure d’obtenir le meilleur taux de succès à la loterie et la chance de mettre la main au premier rang du repêchage sur le jeune surdoué Macklin Celebrini, déjà 18 points en seulement 9 matchs à Boston University à seulement 17 ans ?

Sheldon Keefe, Toronto

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sheldon Keefe

Deux victoires de suite vont peut-être calmer la férocité des détracteurs de Sheldon Keefe. P. K. Subban est le plus récent observateur à réclamer la tête de l’entraîneur des Leafs. Toronto a pourtant une fiche respectable de 8-5-2, remporté son premier tour de séries depuis 2004 après une saison de 111 points, mais spéculer sur le congédiement de l’entraîneur à Toronto demeure une activité très populaire dans la Ville-Reine. Il serait étonnant qu’on en arrive là d’ici la fin de la saison.

Shane Wright ne participera pas au Mondial junior

PHOTO JOHN FROSCHAUER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shane Wright

Même s’il y est encore admissible, Juraj Slafkovsky aussi d’ailleurs, le quatrième choix au total en 2022, Shane Wright, ne participera pas au Championnat mondial junior, a annoncé le directeur général du Kraken de Seattle, Ron Francis.

Wright a été rappelé récemment par le Kraken, après avoir obtenu six points, dont quatre buts, en sept matchs dans la Ligue américaine, et on aime sa progression même s’il a été blanchi en trois matchs et limité à 9 : 48 de temps d’utilisation au centre du quatrième trio avec de dénommés Tye Kartye et Ryan Winterton.

« J’ai déjà annoncé nos intentions à Hockey Canada, a commenté Francis au journaliste Dan Rosen, du site NHL.com. Il y a déjà participé et il est avec nous en ce moment. Il a fait de grands progrès et nous sommes emballés par sa façon de jouer et son potentiel. »