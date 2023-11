Bo Horvat (14) a été échangé des Canucks de Vancouver aux Islanders de New York.

(Vancouver) Elias Pettersson avait une petite demande pour les partisans des Canucks de Vancouver en vue du retour de l’ancien capitaine Bo Horvat au Rogers Arena, mercredi.

Nick Wells La Presse Canadienne

« J’espère qu’ils ne le hueront pas, a dit l’attaquant suédois après l’entraînement des siens sur la patinoire de l’Université de la Colombie-Britannique, mardi.

« Il a toujours été un bon coéquipier. C’est dommage qu’il ne joue plus avec nous. »

Les Canucks (11-3-1) ont échangé Horvat aux Islanders de New York en retour d’Anthony Beauvillier et d’Aatu Raty, en plus d’un choix de première ronde protégé en 2023. Cette sélection a ensuite été envoyée aux Red Wings de Detroit pour le défenseur Filip Hronek.

Quand il est parti, le joueur de centre connaissait sa meilleure saison en carrière chez les Canucks avec 31 buts et 54 points en 49 matchs.

J. T. Miller, qui a élevé son jeu d’un cran depuis le départ de Horvat, a indiqué que ses coéquipiers et lui étaient reconnaissants pour ce que l’ancien porte-couleurs a apporté aux Canucks.

« Il était un excellent coéquipier, c’est un très grand ami et une très bonne personne, a-t-il avancé. En fin de compte, quel que soit l’accueil des partisans, nous savons dans le vestiaire quel genre de personne il est. »

« Ce sera bien de le voir sur la glace. »

Les Islanders (5-6-3) sont deuxièmes dans la section Métropolitaine et ont perdu cinq matchs de suite après s’être inclinés 4-1 lundi, contre les Oilers d’Edmonton.

Horvat a récolté 11 points (quatre buts, sept aides) en 13 matchs cette saison.

« Je serai un peu nerveux et excité, il y aura tellement d’émotions qui me traverseront l’esprit, a dit Horvat. J’aime penser que j’ai fait beaucoup de bien, pas seulement dans l’organisation, mais également dans la communauté. »

Les Canucks n’ont perdu que deux fois à leurs 10 dernières rencontres et sont deuxièmes dans l’Ouest.

Quand ils ont perdu face aux Rangers de New York en octobre, les Canucks ont répondu avec une victoire de 5-2 contre les Predators de Nashville lors du match suivant.

Ils ont fait la même chose après une défaite de 5-2 aux mains des Maple Leafs de Toronto, venant à bout du Canadien de Montréal 5-2 à leur sortie suivante, dimanche.

Le nouveau capitaine Quinn Hughes en est déjà à cinq buts et 23 points cette saison, en 15 matchs.

Il estime que cette volonté de rebondir est présente dans toute l’équipe.

« Nous avons pris de la maturité et nous savons mieux ce qui nous amène du succès, a dit Hughes. Nous avons plusieurs gars qui digèrent mal la défaite. »