Le défenseur Carson Soucy ratera de six à huit semaines

(Vancouver) Le défenseur des Canucks de Vancouver Carson Soucy ratera de six à huit semaines de jeu en raison d’une blessure au bas du corps, selon ce qu’a annoncé l’équipe mercredi.

La Presse Canadienne

Soucy a bloqué un tir de l’attaquant du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky en début de deuxième période d’une victoire de 5-2 des Canucks, dimanche. Il n’est pas revenu dans la rencontre.

Âgé de 29 ans, Soucy en est à sa première saison avec les Canucks. Le défenseur de six pieds cinq pouces et 208 livres a obtenu deux buts et trois aides en 13 parties.

Les Canucks ont rappelé le défenseur Akito Hirose de leur club-école dans la Ligue américaine de hockey, mardi, en attendant de connaître la nature de la blessure à Soucy.