Geste à l’endroit de Bo Horvat Leon Draisaitl écope d’une amende de 6800 $

(New York) La Ligue nationale de hockey a imposé une amende de 5000 $ US (6800 $) à l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl pour avoir fait « trébucher de manière dangereuse » le joueur de centre des Islanders de New York Bo Horvat, a annoncé la ligue mardi.