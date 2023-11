(Winnipeg) Xavier Simoneau a inscrit ses deux premiers buts de la saison, Strauss Mann a repoussé 26 tirs et le Rocket de Laval a vaincu le Moose du Manitoba 5-2, lundi matin au Canada Life Centre.

La Presse Canadienne

Mann a inscrit une première victoire cette saison et a aidé le Rocket à gagner un deuxième match de suite pour une première fois depuis le début de la campagne. Le Rocket avait battu le Moose 6-2, dimanche.

Sean Farrell a récolté un but et deux aides, Joshua Roy a ajouté un but et une aide à sa fiche, tandis qu’Olivier Galipeau a aussi marqué pour le Rocket (4-7-1).

Wyatt Bongiovanni et Ashton Sautner ont répliqué pour le Moose (4-6-0), qui a encaissé un quatrième revers d’affilée. À son premier départ en carrière dans la Ligue américaine de hockey, Thomas Milic a réalisé 26 arrêts.

Le match commençait à 10 h 30, heure locale. La majorité de la foule était composée d’étudiants d’écoles primaires du secteur.

Avant la rencontre, la Ligue américaine de hockey a annoncé que le défenseur du Rocket Jayden Struble a été suspendu pour trois parties, tandis que l’attaquant du Moose Jeff Malott a écopé une suspension d’un match.

Ils ont été punis pour leur rôle dans une mêlée en fin de rencontre dimanche. Struble s’est impliqué dans l’escarmouche après avoir quitté le banc du Rocket.

Le Rocket jouera son prochain match mercredi, quand il accueillera les Senators de Belleville à la Place Bell.

Simoneau a vite ouvert la marque après 1 : 23 de jeu. Il s’y est pris à deux reprises pour déjouer Milic, après une passe de Philippe Maillet vers le devant du filet.

Mann a préservé l’avance du Rocket en fin de première période en stoppant un tir sur réception à bout portant de Jeffrey Viel.

Il a été récompensé quand ses coéquipiers ont creusé l’écart avec 1 : 38 à faire à l’engagement. Galipeau a fait mouche à partir du haut de l’enclave, à la suite d’une passe de Farrell.

Milic s’est racheté avant la fin de la période, réalisant un arrêt spectaculaire du bout de la jambière gauche contre Roy, fin seul devant lui.

Le Moose a profité d’un avantage numérique à mi-chemin en deuxième période pour réduire l’écart à 2-1. Daniel Torgersson a rejoint Bongiovanni avec une passe transversale et l’ailier du Moose a pu tirer dans une cage béante, à 10 : 07.

Le Rocket a repris une avance de deux buts avant la fin de la deuxième période, avec 1 : 49 à faire. Farrell a réussi une passe à Roy, posté à l’embouchure du filet de l’autre côté, et celui-ci n’a eu qu’à faire dévier la rondelle pour marquer son septième but de la campagne.

Simoneau est revenu à la charge après 1 : 44 de jeu en troisième période. Cette fois, il a fait dévier une passe de Mitchell Stephens dans l’ouverture.

Sautner a relancé le Moose en réduisant l’écart à 4-2 seulement 1 : 52 plus tard. Son long tir a semblé surprendre Mann.

Farrell a toutefois porté le coup de grâce avec 6 : 07 à écouler au cadran. Il a complété un bel échange à trois amorcé par Brandon Gignac et Roy.