Logan Mailloux a terminé la rencontre avec un but et une aide.

Le Rocket s’impose tôt et l’emporte 6-2 contre le Moose

(Winnipeg) Logan Mailloux et Joshua Roy ont chacun inscrit un but et une aide pour aider le Rocket de Laval à vaincre le Moose du Manitoba 6-2, dimanche.

La Presse Canadienne

Tobie Bisson, Nathan Légaré, Jared Davidson et Sean Farrell ont aussi marqué pour le Rocket. Philippe Maillet et William Trudeau ont récolté deux mentions d’aide dans la victoire. Jakub Dobes a bloqué 23 tirs sur 25, alors que Strauss Mann, qui a pris la relève en troisième période, a repoussé les deux tirs dirigés vers lui.

Jeff Malott a marqué les deux buts du Moose. Oskari Salminen a bloqué 11 lancers sur 15. Il a été remplacé par Thomas Milic, qui a réalisé 20 arrêts sur 22 tirs.

Le Rocket a rapidement pris les commandes lorsque Mailloux a touché la cible après seulement 47 secondes. Il s’agissait déjà du troisième de la saison du grand défenseur droitier.

Bisson a doublé l’avance du Rocket moins de trois minutes plus tard avec son premier filet de la campagne.

Légaré, acquis par le Canadien de Montréal dans l’échange à trois équipes envoyant Erik Karlsson aux Penguins de Pittsburgh, a porté la marque à 3-0 pour le Rocket avec un but en infériorité numérique, à 15 : 16 du premier engagement.

Malott a sauvé la mise pour le Moose en première période, réduisant l’écart à 3-1 avec 26 secondes restantes.

Le Rocket a toutefois commencé la deuxième période de la même manière qu’il l’a fait en première. Roy a redonné une priorité de trois buts à son équipe avec son sixième filet de la saison.

Malott a de nouveau trouvé le fond du filet, cette fois au début du troisième vingt.

Le Rocket a toutefois répliqué avec deux buts de suite en avantage numérique. Davidson a trouvé le fond du filet sur des aides de Mailloux et Maillet, alors que Farrell a complété la marque avec 50 secondes à faire au match. Roy et Trudeau ont obtenu leur deuxième aide du match sur le but de Farrell.