En cette semaine précédant son intronisation au Temple de la renommée du hockey, Caroline Ouellette a de la broue dans le toupet. Les demandes affluent de toutes parts. Elle a aussi un discours à écrire. « J’ai l’impression de me marier », nous écrit-elle avec un emoji rieur lorsqu’on lui demande si elle est disponible pour une entrevue. En attendant son appel, La Presse a donc donné la parole à certaines de ses anciennes coéquipières…

Kim St-Pierre

« C’est tellement amplement mérité, autant pour la carrière qu’elle a eue que la coéquipière qu’elle a été. Toute son après-carrière, aussi… C’est une femme qui a tellement eu d’impact en tant que joueuse, en tant que capitaine et, maintenant, en tant que le leader. J’ai eu la chance de jouer toutes mes années de l’équipe nationale avec Caro. Je l’ai vue grandir, évoluer. Ce qui m’a toujours impressionnée, c’est son dévouement. Sa si grande passion pour le hockey a fait que ces années-là ont été tellement agréables. On a tellement vécu de belles et de grandes choses. Pour moi, Caroline, c’est une femme forte et qui dégage énormément de confiance. Elle a su faire sa place et, surtout, marquer plusieurs générations au fil de toutes ces années-là. Et elle continue à le faire d’une si belle façon.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Kim St-Pierre et Caroline Ouellette, gagnantes de la la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City

« On a vécu ensemble notre premier camp en 1998. Ce qui a été beau à vivre, c’est notre premier Championnat du monde. On était les deux recrues. On arrivait dans un milieu impressionnant. On s’est soutenues l’une l’autre. [Il y a aussi] les trois Jeux olympiques qu’on a eu la chance de vivre ensemble ; on s’entraînait pendant six, sept mois ensemble avant les Jeux. Toutes les filles déménageaient à Calgary pour s’entraîner. On a fait ça ensemble trois fois. On a vécu de belles choses. »

Lauriane Rougeau

« Ce n’est pas juste à cause de tout ce qu’elle a réussi sur la patinoire, c’est aussi hors glace. Elle est une des grandes ambassadrices du hockey féminin au Québec, et même au Canada et à l’international. Tout ce qu’elle fait pour le hockey féminin, c’est incroyable. On a juste à regarder son camp de hockey, qu’elle organise maintenant avec Marie-Philip Poulin, mais aussi sa Célébration de hockey féminin en décembre chaque année. Elle est capable d’aller au Centre Bell pour les jeunes joueuses, de jouer une finale au Tournoi pee-wee de Québec… Maintenant, à cause de son influence, il y a une catégorie féminine au Tournoi pee-wee de Québec ! Ce sont des petites affaires qu’elle fait, qui ont de gros impacts sur le hockey féminin. Pour moi, c’est une inspiration, un modèle. J’ai été vraiment choyée de pouvoir jouer avec elle, mais aussi de travailler avec elle. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Ouellette (13) et la capitaine Marie-Philip Poulin (29) ont remporté la Coupe Clarkson avec les Canadiennes de Montréal en 2017.

Karell Émard

« [Caro] est la plus grande des légendes que j’ai pu côtoyer jusqu’à maintenant dans mon monde professionnel, et même universitaire. C’est un exemple à suivre depuis qu’on est toutes jeunes. Lorsque j’ai pu jouer à ses côtés, elle continuait à se développer elle-même, en plus de développer toutes les joueuses autour d’elle. En même temps, elle a développé le hockey féminin de façon grandiose depuis le début. Le sport ne serait pas où il en est maintenant sans elle. Ça, c’est certain.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Ouellette a joué pour les Canadiennes de Montréal de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin

« Toutes les blagues qu’on a pu avoir dans les vestiaires ou dans les autobus… [Je me souviens quand] on allait au karaoké ensemble après les entraînements les jeudis soir avec notre équipe. Ça s’appelait [le Bar] Sel et poivre, c’était le fun de voir toute la gang. Lorsqu’elle jouait avec les Canadiennes de Montréal, elle faisait autant partie de l’équipe, même avec tout ce qu’elle avait accompli avant. C’est une excellente leader. »