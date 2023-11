Après une soirée haute en émotion samedi, le Canadien doit déjà revenir sur Terre.

Le Tricolore conclura son programme double face aux anciennes équipes de Cam Neely, dimanche. Au lendemain de sa spectaculaire victoire contre les Bruins, il doit maintenant en découdre avec les Canucks de Vancouver.

« C’est dur de dormir, honnêtement, après un match comme hier, a admis le défenseur Johnathan Kovacevic, en mêlée de presse au Centre Bell, dimanche matin. Vous avez vu toute l’énergie dans l’aréna hier. C’est bon de savoir qu’on joue encore ce soir et que le match compte tout autant que celui d’hier. On arrive, on fait notre activation, notre session vidéo et on se concentre sur Vancouver. On n’a pas trop le temps de savourer la victoire. »

La nuance est importante. Il y a deux semaines, le Tricolore avait livré une autre performance éclatante à Vegas, s’inclinant en tirs de barrage, cette fois-là. Martin St-Louis avait alors déclaré que son équipe avait « élevé son standard », mais ses hommes avaient ensuite subi trois défaites plus ou moins glorieuses de suite.

Samedi soir, St-Louis s’est montré nettement moins loquace, tout comme dimanche matin.

« On recherche la constance, a ajouté Kovacevic. Regardez les Bruins, ils ont cette constance depuis des années, parce qu’ils ont de vrais pros qui savent comment ça marche. C’est ce qu’on essaie de faire. On ne s’autocongratule pas trop. On a surtout la chance de conclure une assez bonne semaine. »

Montréal a en effet engrangé quatre points sur une possibilité de six jusqu’ici cette semaine.

On ignore encore si Jordan Harris y sera pour aider ses compères dans leur quête d’une troisième victoire de suite. Le défenseur bostonien a quitté la rencontre de samedi en raison d’une blessure au haut du corps. Dimanche, il était de retour sur la patinoire et s’est délié les jambes en compagnie de Joel Armia et Jesse Ylönen, qui ont en commun des passeports finlandais, un statut de surnuméraires et certaines caractéristiques physionomiques comme deux bras et deux jambes.

Après l’entraînement, Armia a d’ailleurs été cédé au Rocket, afin de faire de la place pour Gustav Lindström, rappelé. Si Harris ne peut pas jouer, Lindström pourra donc le remplacer dans l’effectif dimanche.

Jake Allen défendra le filet des Montréalais. Il tentera de se racheter après sa courte sortie de mardi face au Lightning, au cours de laquelle il avait permis quatre buts sur neuf tirs en 13 minutes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

Les nouveaux Canucks

La rencontre marquera les retrouvailles de Tanner Pearson avec ses anciens coéquipiers des Canucks. Kovacevic a d’ailleurs mis de la pression sur Pearson en affirmant s’attendre à voir un gros montant inscrit au tableau avant le match.

« Il en a arraché à l’échauffement, il devrait surveiller son propre argent ! », a blagué Pearson.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Tanner Pearson

L’ailier a passé quatre saisons et des poussières à Vancouver, une association qui s’est conclue en queue de poisson en raison de la gestion critiquée de sa blessure à une main par l’équipe médicale des Canucks. Acquis en fin de saison l’hiver dernier, Anthony Beauvillier a brièvement connu Pearson.

« J’ai été seulement quelques mois avec lui. On parlait de tempête, mais il est passé à travers quelque chose d’assez gros pour lui et sa famille. Tu lui souhaites du succès et tout le monde dans le vestiaire est content pour lui », a fait valoir le Québécois.

Pearson aura du mal à reconnaître son ancienne équipe, sortie de son marasme des dernières années par le nouvel entraîneur-chef, Rick Tocchet. Les Vancouvérois alignent le meilleur compteur de la LNH (Elias Pettersson, 25 points) et le meneur chez les défenseurs (Quinn Hughes, 22 points). C’est là un dénouement étonnant pour un entraîneur qui n’a jamais été réputé pour les succès offensifs de ses équipes.

« Personnellement, je ne pense pas qu’il soit un coach défensif, a fait valoir Beauvillier. On a de la structure dans notre zone et en zone neutre, mais en zone offensive, il nous laisse aller avec notre imagination. Il veut qu’on fasse des jeux, qu’on score des buts. Il a été bon pour nous et tout le monde l’apprécie. »

Pearson ne sera pas le seul à renouer avec ses anciens coéquipiers. Celui contre qui il a été échangé, le gardien Casey DeSmith, a été désigné pour affronter le Tricolore.

DeSmith, que le Tricolore avait obtenu des Penguins dans la transaction qui a envoyé Mike Hoffman et Rem Pitlick à Pittsburgh, connaît un départ intéressant avec une fiche de 3-0-1 et une efficacité de ,919.

Son nom sera à jamais associé à ceux de Zack Kassian, Steve Mason et Tony Salmelainen, tous des joueurs acquis par le CH, mais qui n’ont jamais porté l’uniforme bleu-blanc-rouge. Le genre d’information qui impressionnera la visite autour de la table au souper dimanche.