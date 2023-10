(Las Vegas) Cinq choses à savoir sur les Golden Knights de Vegas, prochains adversaires du Canadien

Presque invaincus

Alors que s’achève le mois d’octobre, personne n’a encore vaincu les Golden Knights de Vegas en 60 minutes : après neuf matchs, ils ont déjà récolté huit victoires. Ils ont baissé pavillon pour la première fois vendredi contre les Blackhawks de Chicago, mais c’était en prolongation. Leurs 17 points au classement sont, sans surprise, un sommet dans la LNH. Les plus cyniques diront que trois de ces victoires ont été acquises contre des équipes en difficulté, mais les Chevaliers se sont aussi payé les Stars de Dallas, les Kings de Los Angeles et les Jets de Winnipeg, qui connaissent de bons départs. De fait, en remportant leurs quatre premiers matchs, les Knights ont connu le meilleur début de saison en 25 ans pour une équipe championne en titre.

Sans feu d’artifice

PHOTO ALEX GALLARDO, ASSOCIATED PRESS Le gardien Logan Thompson

Une équipe qui vient de soulever la Coupe Stanley se passe de présentation, et ses joueurs aussi. Le talent contenu dans cette formation est abondant, c’est bien connu. Or, les succès des dernières semaines ne sont pas attribuables à un feu d’artifice offensif. En attaque, les indicateurs sont bons, mais pas exceptionnels. Aucun des patineurs des Knights ne se retrouve dans le top 15 de la ligue, tandis que l’équipe se classe au 7e rang en matière de buts marqués et au 13e en avantage numérique. L’équipe est même légèrement déficitaire dans le partage des buts attendus à 5 contre 5 (49,14 %). Sa grande efficacité en désavantage numérique (88 %) joue toutefois en sa faveur. Et son duo de gardiens est en feu : Logan Thompson et Adin Hill ont signé quatre gains chacun et présentent parmi les meilleures statistiques de la ligue. Thompson, surtout, avec son taux d’arrêts de ,930, prouve qu’il est de retour en pleine santé après avoir raté la fin de la dernière saison et toutes les séries éliminatoires en raison de blessures.

Meilleur quatrième trio de la LNH ?

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON L’attaquant Nicolas Roy

Le site The Athletic s’est récemment posé la question : les Golden Knights possèdent-ils le meilleur quatrième trio de la LNH ? L’interrogation est légitime. Nicolas Roy (4 points), William Carrier (1) et Keegan Kolesar (1) ne remplissent peut-être pas le filet adverse, mais il est en effet difficile d’imaginer une quatrième unité qui réussisse mieux sa mission. Le site MoneyPuck calcule que leur association a généré presque 60 % des buts attendus lorsqu’ils sont sur la glace, et les trois attaquants se retrouvent dans le quart supérieur de la ligue pour la proportion du temps passé en zone adverse. Roy, à 44,9 %, est même dans le 91e percentile à ce chapitre. Blessé, le Québécois a toutefois dû faire l’impasse sur les deux derniers matchs de son équipe. On ignore, à ce point-ci, s’il affrontera le Canadien lundi.

Enfin des écuyers

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON L’attaquant Pavel Dorofeyev

Les Knights, au cours de leur jeune histoire, ont développé peu de jeunes talents, eux qui n’ont jamais hésité à liquider des choix de premier tour ou des espoirs estimés pour obtenir du renfort immédiat. La présence de trois joueurs recrues dans la formation de l’automne 2023 est, en cela, un vent de fraîcheur. Voilà donc l’attaquant Pavel Dorofeyev ainsi que les défenseurs Brayden Pachal et Keadan Korczak. Les trois ont grandi dans l’organisation, s’alignant notamment avec les Silver Knights d’Henderson, dans la Ligue américaine, au cours des dernières saisons. Leur présence, jumelée à l’émergence de Paul Cotter, 23 ans, et aux départs de Reilly Smith et Phil Kessel, donne un indubitable coup de jeunesse à cette équipe, qui est passée du 7e au 17e rang dans la ligue sur le plan de l’âge moyen, selon le site Elite Prospects.

Pietrangelo cherche ses repères

PHOTO ALEX GALLARDO, ASSOCIATED PRESS Le défenseur Alex Pietrangelo

Alex Pietrangelo n’est pas habitué à voir son nom tout en bas de la liste des pointeurs de son équipe. Avec une seule mention d’aide en quatre rencontres, c’est pourtant ce qui lui arrive. Le vétéran défenseur, qui a signé la meilleure performance offensive de sa carrière la saison dernière avec 54 points en 73 matchs, tarde à trouver son rythme, alors qu’il a dû composer avec une blessure au haut du corps qui lui a fait rater cinq rencontres. À voir la manière dont il a été employé samedi à Los Angeles, on peut toutefois présumer qu’il est guéri. Son temps de glace de 28 min 37 s s’est sur-le-champ installé au 8e rang des plus élevés dans la ligue cette saison. En voilà un qui, s’il se met en marche, pourrait contribuer à dynamiser un avantage numérique qui pourrait avoir plus de punch. Et à rendre, si c’est possible, son club encore meilleur.

La rencontre entre le Canadien et les Golden Knights s’amorcera à 22 h, heure du Québec.