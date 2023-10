Tomas Plekanec accroche son col roulé. Le Tchèque de 40 ans en a fait l’annonce samedi matin sur son compte Instagram.

« Je pensais que d’ici quelques semaines je me sentirais mieux et que j’allais pouvoir aider mon équipe sur la glace, mais non », a écrit Plekanec, incapable de se remettre d’une blessure qu’il traîne depuis plusieurs semaines.

Le capitaine de la formation de Kladno en Extraliga tchèque préfère se retirer et consacrer du temps à sa famille, plutôt que de risquer d’aggraver son état.

« Je suis tellement désolé. J’avais imaginé cette saison différemment. Je voulais me battre pour une place en éliminatoires une fois de plus », a-t-il poursuivi sous une enfilade de photos de lui dans les différents uniformes qu’il aura portés.

Le joueur de centre avait quitté la LNH pour retourner chez lui en 2019. Il a disputé 1001 parties dans le circuit Bettman, dont 984 avec le Canadien de Montréal et 17 avec les Maple Leafs de Toronto, lors de la saison 2017-2018.

En 15 saisons dans la LNH, Plekanec a marqué 233 buts et enregistré et 608 points.