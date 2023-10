Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

David Pastrnak a inscrit son deuxième but de la saison sur un tir de pénalité et a ajouté un autre but dans un filet désert, et les Bruis de Boston ont battu les Red Wings de Detroit 4-1, samedi.

Pavel Zacha et Charlie McAvoy ont également marqué pour l’emporter. Le gardien Jeremy Swayman a repoussé 22 rondelles pour les Bruins, qui ont porté leur fiche à 7-0-1.

Joe Veleno a touché la cible pour les Red Wings, à l’aide d’un puissant tir qui a déjoué Swayman par-dessus l’épaule gauche, en milieu de l’épaule gauche.

VIlle Husso a réalisé 27 arrêts pour les Red Wings, qui ont perdu un troisième match de suite.

Ken Powtak, Associated Press