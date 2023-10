PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(San José) Joe Thornton a officiellement annoncé sa retraite de la LNH après 24 années parmi les meilleurs fabricants de jeux de la ligue.

Josh Dubow Associated Press

Âgé de 44 ans, Thornton n’avait pas joué depuis 2021-22, avec les Panthers de la Floride, mais il n’avait pas officiellement pris sa retraite avant de publier une vidéo transmise par les Sharks de San Jose, samedi.

« Plusieurs personnes continuent à me le demander alors je vais vous le dire, j’annonce officiellement ma retraite de la LNH », a dit Thornton.

Thornton est arrivé dans la LNH après avoir été sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH, par les Bruins de Boston. Il a connu ses plus grands succès lors de ses 15 saisons avec les Sharks et il a conclu sa carrière en portant les couleurs des Maple Leafs de Toronto et des Panthers.

Thornton a disputé 1714 matchs dans la LNH, amassant 1109 aides et 430 buts. Il a été sélectionné quatre fois au match des étoiles, il a remporté la médaille d’or olympique en 2010 et il a mis la main sur les trophées Hart et Art Ross en 2005-06.

Thornton se classe au septième rang de l’histoire au chapitre des mentions d’assistance, au 12e échelon pour les points (1539) et au sixième pour les matchs joués.

La seule chose qui a échappé à Thornton, c’est la coupe Stanley. Il a perdu sa seule apparition en finale, en 2016, lorsque les Penguins de Pittsburgh ont défait les Sharks.