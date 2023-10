PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto a écopé d’une suspension de 41 rencontres pour avoir enfreint la politique de la LNH contre les paris sportifs.

La Presse et Associated Press

Le hockeyeur âgé de 22 ans est ainsi devenu le premier joueur de l’ère moderne à être suspendu pour avoir parié sur des évènements sportifs.

« L’enquête de la Ligue n’a trouvé aucune indication que Pinto avait parié sur des matchs de la LNH, a expliqué la ligue dans un communiqué spectaculairement succinct. La LNH considère ce dossier clos, s’il n’y a pas de nouvelles informations, et n’émettra aucun commentaire. »

« Je tiens à m’excuser auprès de la Ligue nationale de hockey, des Sénateurs d’Ottawa, de mes coéquipiers, des partisans et de la ville d’Ottawa et, surtout, de ma famille, a dit Pinto par voie de communiqué. J’assume l’entière responsabilité de mes actes et j’ai hâte de retourner sur la glace avec mon équipe. »

Selon Elliotte Friedman du réseau Sportsnet, la suspension a commencé au jour 1 de la saison des Sénateurs, même si Pinto n’a toujours pas signé de contrat pour la saison déjà en cours. Selon Bruce Garrioch de l’Ottawa Sun, l’Association des joueurs était au courant de l’affaire et a négocié la suspension au nom de Pinto.

« Nous avons été mis au courant de l’enquête de la LNH sur cette affaire et des renseignements supplémentaires ont été fournis au club après la fin de l’enquête de la ligue hier, ont expliqué les Sénateurs. Shane est un membre apprécié de notre club, un jeune homme attachant et intelligent qui a pris de mauvaises décisions qui lui ont valu une suspension de la part de la ligue. Nous savons qu’il regrette ses erreurs.

« Les Sénateurs d’Ottawa soutiennent pleinement les règles de la LNH en matière de jeu. Bien que nous ayons été attristés d’apprendre cette affaire, toute l’organisation demeure engagée envers Shane et travaillera avec lui pour faire ce qui est nécessaire afin de lui fournir le soutien qui lui permettra de régler ses problèmes et de devenir un solide contributeur à notre communauté.

« Lorsque le moment sera venu et avec la bénédiction de la ligue, nous l’accueillerons à nouveau au sein de l’organisation et nous le considérerons comme l’un des nôtres. »

À New York, où les Sénateurs se préparent en prévision de leur match de jeudi soir contre les Islanders, l’entraîneur-chef D. J. Smith a confirmé que l’équipe accordera au jeune joueur tout le soutien dont il a besoin.

Un dossier complexe

Le cas Pinto devient aussi le premier domino d’un dossier qui pourrait devenir épineux pour la LNH, forcément coincée entre la recherche des nouveaux revenus liés au pari sportif et la nécessité que ses joueurs restent loin d’une telle pratique. Pour souligner la complexité de l’enjeu, rappelons que les Sénateurs avaient été en 2021 la première équipe de la LNH à apposer le logo d’un fournisseur de pari sportif sur ses casques.

Pinto est un joueur autonome avec compensations et n’a toujours pas disputé de rencontre en 2023-24 en raison d’une dispute contractuelle avec les Sénateurs.

Les paris sportifs ne sont mentionnés qu’une seule fois dans la convention collective ratifiée par la LNH et l’Association des joueurs — « les paris sportifs sur des matchs de la LNH sont interdits ».

Le document stipule aussi que le commissaire Gary Bettman est le seul qui puisse punir un joueur pour son comportement à l’extérieur de la patinoire.

Pinto, un choix de deuxième ronde des Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2019, a inscrit 20 buts et amassé 15 mentions d’assistance à sa première saison complète dans la LNH, en 2022-2023.

L’Américain originaire de Franklin Square, dans l’État de New York, totalise 21 buts et récolté 22 mentions d’aide en 99 rencontres dans la LNH avec la formation ottavienne. Pinto a raté la majeure partie de la saison 2021-2022 en raison d’une blessure à une épaule.

La LNH, plusieurs de ses équipes, et certains de ses joueurs étoiles — dont Connor McDavid et Auston Matthews — ont conclu des ententes de commandite avec certains sites de paris sportifs. Le légendaire joueur de la LNH Wayne Gretzky a aussi participé à certaines publicités faisant la promotion des paris sportifs.

Pinto est considéré comme l’un des beaux espoirs des Sénateurs au centre. Le club ontarien présente une fiche de 3-3-0 jusqu’ici cette saison.

La NFL a suspendu quelques joueurs ces dernières années pour des comportements semblables.

Calvin Ridley, un ailier espacé des Jaguars de Jacksonville, avait été suspendu pour une saison complète de la NFL après avoir parié sur des matchs alors qu’il était inactif vers la fin de la campagne de 2021.