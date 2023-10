Et dire qu’il n’y a même pas une semaine, on se désolait, chez le Canadien, des reproches insistants à l’endroit de l’avantage numérique.

Quatre matchs plus tard, voilà que l’attaque à cinq a gardé les Montréalais en vie, jeudi, en route vers une victoire de 4 à 3 acquise en prolongation face aux Blue Jackets de Columbus. Quelle vie trépidante, tout de même…

Pour y arriver, il a tout de même fallu que Martin St-Louis gronde ses hommes après une première période pénible. Il a aussi fallu que ceux-ci effacent deux déficits de deux buts. Et il a fallu faire des heures supplémentaires pour en finir.

Le Tricolore, décidément, joue avec le feu. Se retrouver en retard soir après soir n’est pas une formule tenable, a admis l’entraîneur. Faire preuve de résilience, c’est bien beau, mais « pourquoi [se mettre à l’épreuve] chaque match ? », a-t-il demandé. Bonne question.

Il y a du bon à tirer de cette rencontre. Samuel Montembeault, imparfait pendant les 60 premières minutes, a été impérial en prolongation. Et Mike Matheson, malgré quelques bourdes, a encore montré combien il est le liant de cette défense souvent maladroite.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Samuel Montembeault après avoir accordé le troisième but des Blue Jackets

On retiendra surtout le premier but de la saison de Nick Suzuki, marqué à un moment on ne peut plus opportun. Un but important pour lui, s’entend, mais aussi pour son trio.

Six matchs et une période auront été nécessaires pour que l’unité formée du capitaine et de Cole Caufield, avec Josh Anderson ou Rafaël Harvey-Pinard à l’aile gauche, s’inscrive enfin au pointage à cinq contre cinq. C’est un peu long.

« C’était probablement notre meilleur match depuis qu’on joue ensemble », a analysé Harvey-Pinard, réuni aux deux autres après avoir évolué au côté d’Alex Newhook mardi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alex Newhook (15)

« On a appliqué un bon échec avant, on a créé des jeux et on a réussi à créer des chances de marquer. Il y a encore place à l’amélioration, mais on est contents de notre match. »

C’est vrai que ça s’est plutôt bien passé, surtout en troisième période. Mais c’est aussi très vrai que ce trio peut faire mieux. La version de ce trio avec Harvey-Pinard est certainement meilleure que celle avec Anderson. La production nette n’est pas forcément plus prolifique, mais les chances sont davantage au rendez-vous.

Pour les transformer en buts sur une base régulière, il faudra encore « beaucoup de répétitions », a poursuivi le Québécois. « Créer une chimie, ça ne prend pas juste une période. »

Top 6

Cette production timide n’est pas propre au premier trio. Après que Kirby Dach s’est blessé, au début du deuxième match de la saison, les six membres des deux premières combinaisons ont totalisé trois points à cinq contre cinq : un chacun pour Caufield, Suzuki et Anderson, et aucun pour Harvey-Pinard, Newhook et Juraj Slafkovsky. Cela en 17 périodes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky et le gardien Elvis Merzļikins

Jour après jour, au camp d’entraînement, Martin St-Louis a répété qu’il avait plusieurs « options » pour compléter le duo Suzuki-Caufield. Cette quête se poursuit résolument. On espère, chez le CH, que la sauce prendra pour de bon avec Harvey-Pinard. Sinon, on devra (encore) regarder ailleurs.

Depuis la perte de Dach, il faut en outre chercher des options sur le deuxième trio. Son itération avec Josh Anderson donne souvent de belles choses, mais là non plus, les buts n’y sont pas. Si le gros ailier ne convertissait qu’une fraction de ses chances de qualité, la conversation serait différente. Il a encore obtenu deux échappées, jeudi. Ne cherchez toutefois pas son nom dans le sommaire, il n’y est pas.

Les possibilités ne sont pas infinies, à moins de démanteler l’unité de Sean Monahan, la seule du club qui soit vraiment constante et efficace.

Sinon, le moment est-il venu d’appeler Joel Armia en renfort dans un rôle offensif ? L’heure n’est quand même pas si grave. C’est bien beau d’avoir des options, encore faut-il qu’elles soient viables.

« C’est une question de temps avant que ça marche, a prédit Alex Newhook. On aurait pu marquer quelques buts ce soir. »

Martin St-Louis a exprimé le même optimisme, estimant qu’il manquait à ses deux premiers trios « un bond ici et là ». Le type de bond qui « donne de la confiance un peu ». « S’ils jouent à ce niveau-là, comme en deuxième et en troisième, je ne suis pas inquiet, a-t-il précisé. Ils vont être fatigants à [affronter]. Et ça va revenir. »

Newhook a aussi livré, sans se plaindre, une sorte de plaidoyer pour la stabilité. Car « on a besoin que notre top 6 fasse la différence chaque soir ».

Nick Suzuki s’est lui aussi dit « très conscient » du besoin d’accélérer le rythme à cinq contre cinq. « On a les éléments pour y arriver », a-t-il plaidé.

Ironiquement, la clé pourrait bien venir de l’attaque à cinq. C’est du moins la théorie de Cole Caufield, interrogé sur l’effet d’une phase de jeu sur l’autre.

« Quand l’avantage numérique marche, ça enlève du stress, et on se sent plus à l’aise » à cinq contre cinq, a-t-il souligné.

Et dire qu’il n’y a même pas une semaine, on se consolait des déboires de l’avantage numérique en s’appuyant sur les succès à forces égales.

La boucle ne pourrait être mieux bouclée. Jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus.

En hausse : Nick Suzuki PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Nick Suzuki Enfin un but ! Sa célébration en disait long sur le soulagement que lui a procuré cette première réussite de la saison, à son septième match.

En baisse : Justin Barron PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Justin Barron Il a perdu sa place à la droite de Mike Matheson en troisième période. Affronter les meilleurs attaquants adverses représente une mission peut-être pas impossible pour lui, mais certainement ardue.

Le chiffre du match : 32 PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Arber Xhekaj Avec une bagarre assortie d’une punition pour rudesse, qui aurait très bien pu en être une d’instigateur, voilà Arber Xhekaj à 32 minutes de pénalité cette saison, au deuxième rang de la LNH.