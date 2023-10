Capitals et Penguins : splendeur et déclin de deux puissances

Fou comme le destin des Capitals de Washington et des Penguins de Pittsburgh semble lié.

Ces deux équipes ont vécu des années de misère entre 2002 et 2006. Pittsburgh a repêché quatre fois parmi les deux premiers au cours de cette période (Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Marc-André Fleury et Jordan Staal), le sort a été un peu moins favorable pour Washington qui a néanmoins obtenu Ovechkin au premier rang en 2004, Nicklas Backstrom au quatrième rang en 2006 et Karl Alzner au cinquième rang en 2007.

Les Penguins n’ont pas raté les séries une seule fois entre 2007 et 2022, gagné vingt tours de séries et remporté trois Coupes Stanley. Les Capitals, un peu moins gâtés au repêchage, ont loupé les éliminatoires une seule fois entre 2007 et 2022, remporté dix tours de séries et gagné une Coupe Stanley.

Le déclin de ces deux puissances a commencé en même temps. Washington et Pittsburgh n’ont pas franchi le premier tour des séries éliminatoires depuis 2018 et ont raté les séries pour la première fois en au moins dix ans en même temps, le printemps dernier.

Ces deux organisations ont malgré tout décidé de s’accrocher à leur noyau vieillissant. Au cours de la morte-saison, le nouveau président et directeur général des Penguins, Kyle Dubas, a acquis Erik Karlsson, Ryan Graves, Reilly Smith et Lars Eller, entre autres, pour appuyer ses vedettes. Un seul, Graves, a moins de 32 ans.

Le DG des Capitals, Brian MacLellan, a lui aussi pigé parmi la banque de vétérans disponibles pour tenter de ressusciter son club : Max Pacioretty, 34 ans, et Joel Edmundson, 30 ans. Les deux n’ont pas encore disputé de match cette saison en raison de blessures.

Sans surprise, les Penguins et les Capitals constituent les deux clubs les plus vieux de la Ligue nationale de hockey, avec une moyenne d’âge de 30,8 ans pour Pittsburgh et de 29,5 ans dans le cas de Washington.

En consultant le classement de la LNH mercredi matin, on retrouve encore ces deux équipes côte à côte, mais cette fois dans la cave : elles occupent les deux derniers rangs dans l’Association de l’Est. Pittsburgh a une fiche de 2-4 après sa défaite de 4-1 à Dallas et Washington montre un dossier de 1-3-1 à la suite d’un échec par un score identique contre Toronto.

Il aurait fallu de l’audace pour oser une reconstruction, ou encore une réinitialisation, avec un noyau de vedettes possédant un tel ascendant sur l’organisation. La suite s’annonce difficile.

Les Penguins ont repêché seulement quatre fois au premier tour lors des dix plus récentes cuvées, une seule fois avant le 20e rang, l’an dernier (Brayden Yager au 14e rang) et seulement douze fois lors des deux premiers tours.

Les Capitals ont repêché huit fois au premier tour depuis dix ans, seulement deux fois avant le vingtième rang (Jakub Vrana, 13e en 2014, depuis échangé pour Anthony Mantha et Ryan Leonard, 8e en 2023) et seize fois lors des deux premiers tours.

L’avenir à court terme semble un peu moins troublant à Pittsburgh puisque Malkin, Crosby, Letang et Karlsson semblent encore productifs offensivement. Il faudra voir à Washington si Ovechkin, Backstrom et Oshie pourront se remettre d’un départ inquiétant.

Mais le jour n’est pas loin où ces deux organisations, jadis en lutte pour l’obtention de la Coupe Stanley, se battront pour le premier choix au repêchage… comme il y a bientôt vingt ans.

Increvables Bruins…

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS

Les Bruins ont perdu leurs deux premiers centres, Patrice Bergeron et David Krejci et ont largué Taylor Hall et Nick Foligno pour alléger leur masse salariale. Les joueurs de location Dmitry Orlov et Tyler Bertuzzi ne sont pas restés. On a remplacé tout ce beau monde, dont le légendaire Bergeron, par James Van Riemsdyk, Kevin Shattenkirk, Milan Lucic et une recrue de 19 ans repêchée au milieu du deuxième tour en 2023, Matthew Poitras. Le dauphin désigné de Bergeron, Pavel Zacha, a seulement deux points après six matchs et l’autre centre, Charlie Coyle, a quatre aides, aucun but.

Les Bruins étant les Bruins, ils occupent le deuxième rang du classement général mercredi matin avec une fiche de 6-0 et pourraient rejoindre Vegas s’ils remportent le match de plus qu’ils ont à disputer. Boston vient au 13e rang seulement pour les buts marqués par match, avec une moyenne de 3,17, mais est premier pour les buts accordés, avec une magnifique moyenne de 1,17. Rien à ajouter votre honneur…