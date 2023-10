Les Golden Knights de Vegas ont repris là où ils avaient laissé après avoir gagné la Coupe Stanley. Les Bruins de Boston ont retrouvé leur touche après une élimination hâtive le printemps dernier. L’Avalanche du Colorado trouve le moyen de gagner sans jouer son meilleur hockey.

Stephen Whyno Associated Press

Les trois équipes sont invaincues depuis le début de la saison, marquant l’histoire de la LNH. Pour une première fois dans l’histoire du circuit, trois équipes ont commencé leur campagne en gagnant au moins leurs six premiers matchs.

Les Golden Knights ont déjà établi une nouvelle marque pour les champions en titre, en remportant leurs sept premières parties. Ils sont en avance sur leurs rivaux dans leur tentative pour battre le record de la LNH de 10 victoires consécutives pour commencer la saison. Cette marque a été établie par les Maple Leafs de Toronto en 1993-94, puis égalée par les Sabres de Buffalo en 2006-07.

Le club du Nevada a marqué deux buts dans les huit dernières minutes de jeu pour renverser les Flyers de Philadelphie et gagner 2-1, mardi.

« D’abord, nous avons un groupe talentueux, a noté l’entraîneur Bruce Cassidy lorsque questionné sur le bon départ de sa troupe. Nous comptons sur différents joueurs qui peuvent nous aider à gagner. C’est probablement la réponse la plus simple. Nous comptons sur beaucoup de bons joueurs qui peuvent causer des dégâts à l’attaque. »

PHOTO DAVID BANKS, USA TODAY SPORTS Après avoir vaincu Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago pour porter leur fiche à 6-0-0, l’entraîneur Jim Montgomery a affirmé qu’il commençait à voir les joueurs des Bruins de Boston définir leur identité.

C’est la même chose du côté des Bruins, malgré les départs à la retraite de Patrice Bergeron et David Krejci. Après avoir vaincu Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago pour porter leur fiche à 6-0-0, l’entraîneur Jim Montgomery a affirmé qu’il commençait à voir son groupe définir son identité.

« On peut nous voir devenir une équipe travaillante et je pense que c’est ce que nous allons devoir devenir », a dit Montgomery après que les Bruins eurent gagné leurs six premiers matchs d’une saison pour une deuxième fois dans leur histoire et une première fois depuis 1937-38.

Dans le camp de l’Avalanche, l’entraîneur Jared Bednar demeure prudent. Oui, sa troupe a gagné un sixième match de suite en battant les Islanders de New York 7-4, mardi, mais il n’est pas satisfait du jeu de sa troupe même si elle a fracassé un record de la LNH avec une 15e victoire d’affilée à l’étranger, incluant la fin de la dernière campagne.

« Nous sommes chanceux d’avoir une fiche de 6-0, a insisté Bednar. Les gars sont conscients de la situation. Nous tentons toujours de nous améliorer. »

Un aspect qui n’a pas besoin d’être amélioré est le jeu du gardien Alexandar Georgiev. Il domine la LNH avec six victoires et affiche une moyenne de 1,98 et un taux d’efficacité de ,930.

L’Avalanche a commencé la saison parmi les équipes favorites pour gagner les grands honneurs. Le jeu de Georgiev pourrait s’avérer déterminant.

Avec la collaboration de Vin A. Cherwoo, Jay Cohen et Mark Anderson, de l’Associated Press